Baja Aragon: Tiago Reis lidera ‘comitiva’ portuguesa (vídeo) | AutoSport

Depois de ter chegado ao final do primeiro dia na frente, grande arranque de segundo dia para Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive), quartos classificados na SS2, atrás de Loeb, subindo com isso para o quarto lugar da geral, sendo, naturalmente, os melhores portugueses, posição em que já se encontravam ontem.

João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) estão agora a 1m13s de Tiago Reis nesta ‘luta’ particular pela posição de melhor português. Terceira posição entre os portugueses estão Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally), que depois de 11º lugar de ontem, na SS2 foram 12º mas subiram na geral, para a nona posição.

Pedro Dias da Silva e Eduardo Sá (Ford EXR 5 Proto) da PRK Sport Rally Team, depois da 13ª posição ontem, começaram o dia com um 18º lugar que lhes permitiu manter a 13ª posição da geral.

Grande salto na classificação geral João Ferreira e David Monteiro (Toyota Hilux Overdrive), que depois de um 22º lugar ontem, hoje foram 15º e ascenderam à 14ª posição da geral.

Alexandre e Pedro Ré, no BRP Can-Am Maverick XRS da South Racing, foram ontem 15º mas apenas 31º na SS2, o que significou uma queda para a 18ª posição da geral. Quem também subiu na geral foram Edgar Condenso e António Serrão (Ford EXR05 Proto) que depois da 35º posição de ontem, devido a indisposição do navegador, são hoje 25º da geral, depois de um 17º lugar no SS2.

Ontem, Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro tiveram problemas na Toyota Hilux Overdrive e ficaram pelo caminho.