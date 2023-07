Baja Aragón: Team Transfradelos com dois carros | AutoSport

O Team Transfradelos vai estar na Baja Aragón em Espanha, Taça do Mundo FIA de Bajas a disputar entre 21 e 23 de julho na região de Teruel, na assistência a Tiago Reis e à sua Toyota T1+ e à piloto paraguaia Andrea Lafarja, que vai conduzir um CanAm da equipa famalicense.

Andrea Lafarja começou a carreira no Todo-o-Terreno em 2017, tendo até agora somado vários troféus nas provas disputadas em território Sul Americano, como são exemplo o Rally dos Sertões no Brasil ou a Ruta 40 na Argentina, sendo Bi Campeão Sul Americana feminina e estado por três ocasiões no Dakar. É precisamente a preparação para mais uma participação no Dakar que Andrea Lafarja vai participar na Baja Aragón, conduzindo o CanAm da estrutura famalicense.

Tiago Reis vai a Aragón com a sua habitual Toyota T1+ com que tem disputado o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

A Baja de Aragón começa na próxima sexta-feira 21 de julho, com a realização do Prólogo de cerca de 6km, que define a ordem de partida para os Setores Seletivos (SS) a realizar no sábado (cerca de 390km) e domingo (150km).