Baja Aragon, SS2: Nasser Al-attiyah líder, Tiago Reis destaca-se entre os portugueses | AutoSport

Nasser Al-attiyah e Mathieu Baumel (Toyota Hilux Overdrive) venceram o segundo Setor Seletivo da Baja Aragon e com isso passaram para a liderança da prova, agora com 1m04s na frente dos vencedores do SS de ontem, Sebastien Loeb e Fabian Lurquin (Prodrive Hunter), que desta feita foram terceiros classificados na SS2.

Depois de um dia em que teve problemas, Orlando Terranova, que tem ao lado Daniel Oliveras no Prodrive Hunter, foi segundo a 59.0s e recuperaram imensos lugares na geral. Grande Setor Seletivo para Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive), quartos classificados, atrás de Loeb, subindo com isso para o quarto lugar da geral, sendo, naturalmente, os melhores portugueses, posição em que já se encontravam ontem.

Quinto posto para Mattias Ekstrom e Emil Bergkvist no Mini All 4 Racing da X-raid Team, que permanecem no terceiro lugar da geral, agora na frente de Tiago Reis. Nani Roma/Alex Haro (Prodrive Hunter) foram sextos posição para onde caíram na geral, e estão agora na frente de João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) que estão agora a 1m13s de Tiago Reis nesta ‘luta’ particular pela posição de melhor português.

Sétimo lugar para Yazeed Al Rajhi e Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive), que caíram para o quinto lugar da geral.

Sensivelmente a meio da prova, a luta pelo triunfo parece reservada apenas a Attiyah e Loeb, com o francês 1m04s atrás.

Terceira posição entre os portugueses estão Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally), que depois de 11º lugar de ontem, na SS2 foram 12º mas subiram na geral, para a nona posição.

Pedro Dias da Silva e Eduardo Sá (Ford EXR 5 Proto) da PRK Sport Rally Team, depois da 13ª posição ontem, começaram o dia com um 18º lugar que lhes permitiu manter a 13ª posição da geral.

Grande salto na classificação geral João Ferreira e David Monteiro (Toyota Hilux Overdrive), que depois de um 22º lugar ontem, hoje foram 15º e ascenderam à 14ª posição da geral.

Alexandre e Pedro Ré, no BRP Can-Am Maverick XRS da South Racing, foram ontem 15º mas apenas 31º na SS2, o que significou uma queda para a 18ª posição da geral. Quem também subiu na geral foram Edgar Condenso e António Serrão (Ford EXR05 Proto) que depois da 35º posição de ontem, são hoje 25º da geral, depois de um 17º lugar no SS2.

A especial ainda está a decorrer pelo que não há ainda classificações finais de todos os portugueses em prova.

Ontem, Paulo Rui Ferreira e Jorge Monteiro tiveram problemas na Toyota Hilux Overdrive e ficaram pelo caminho.

