Baja Aragon, SS1: Sébastien Loeb lidera, Tiago Reis o melhor luso | AutoSport

Sebastien Loeb e Fabian Lurquin (Prodrive Hunter/Bahrain Raid Xtreme) foram os mais rápidos no primeiro Setor Seletivo da Baja Aragon, batendo Nasser Al-attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux Overdrive) por 1.0s, isto após de mais de duas horas de corrida.

Terceiro lugar para Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Mini All 4 Racing), que ficaram a 1m43s da frente, seguindo-se Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) e Nani Roma/Alex Haro (Prodrive Hunter/Bahrain Raid Xtreme).



A melhor dupla lusa foi Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive), em sétimo da geral, que terminou 24s na frente de João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), oitavos, com Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally) em 11º, seis minutos atrás de Ramos. Em 13º lugar ficaram Pedro Dias da Silva e Eduardo Sá (Ford Exr 5/Proto Prk Sport Rally Team), a quase quatro minutos de Alejandro Martins, e imediatamente na frente de Jutta Kleinschmidt/Philipp Beier (Mini All 4 Racing/X-raid Team). Na foto, o novo estreante da equipa (Prodrive/Bahrain Raid Xtreme) Orlando Terranova, que teve problemas no Hunter.

Tempos Online – CLIQUE AQUI