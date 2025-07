Baja Aragon: Portugueses brilharam no prólogo (vídeo)

João Ferreira, na estreia oficial aos comandos do Toyota Gazoo Racing, foi o mais rápido no prólogo, batendo uma fortíssima concorrência internacional no arranque de mais uma edição da Baja Aragón, etapa da Taça da Europa e da Taça do Mundo de Bajas. Vitória lusa também no prólogo nos SSV com Gonçalo Guerreiro a entrar de forma notável no top 10 absoluto.

Com a presença das principais equipas internacionais (Dacia, Toyota, Ford e Mini), bem como de muitos dos melhores pilotos da modalidade, a Baja Aragón 2025, com centro nevrálgico em Teruel, Espanha, arrancou ontem com as tradicionais verificações administrativas e técnicas. Presente uma fortíssima comitiva lusa com naturais ambições desportivas. Três equipas inscritas na classe Ultimate, sete na classe Challenger, 10 nos SSV e uma na categoria Stock.

No prólogo, com 6460 metros, a dupla do Toyota Gazoo Racing, João Ferreira e Filipe Palmeiro, impôs-se, gastando menos 3 segundos que o segundo classificado. De salientar que João Ferreira, atual campeão nacional, já venceu este ano a etapa inaugural da Taça da Europa de Bajas, disputada na Extremadura. “Começou de uma forma perfeita, vencemos o prólogo, algo que me deixou muito, muito, não estava nada à espera de ganhar o prólogo. Tivemos um ritmo muito constante, muito conservador, sem cometer erros, mas é bem-vinda esta vitória. Temos a melhor, a melhor escolha de ordem de partida para amanhã. Podemos escolher basicamente o que fizemos e podemos delinear bem a estratégia com a equipa. Mas, como disse, confesso, um bocado surpreso com o prólogo, fui super cauteloso, mas, mas pronto, correu bem. O importante amanhã é fazer quilómetros com a Toyota para continuarmos a habituar ao carro e veremos como acabará o dia de domingo, em que lugar terminamos, mas para já estamos contentes.”

Francisco Barreto com Carlos Silva numa Toyota Hilux Overdrive do Barata Racing Team, foram 13.º da classe Ultimate. Eles que estão a disputar a Taça do Mundo, onde recentemente averbaram uma boa pontuação na Italian Baja, um segundo lugar que lhes permite ocupar a quarta posição da classe Ultimate. A terceira equipa lusa na categoria Ultimate é a dupla feminina Maria Luís Gameiro e Rosa Gameiro, a mulher de Nani Roma, que competem aos comandos deste Mini T1+ inscrito pela X-Raid Mini JCW.

Na categoria Challenger, que teve no espanhol Pau Navarro em Taurus o mais rápido no prólogo, com o sexto tempo absoluto, o mais lesto entre os portugueses foi Rui Carneiro num OT3 do G Rally Team, seguido de Tiago Reis e Fábio Ribeiro num Taurus. O ex-campeão nacional está a disputar a Taça da Europa, onde já este ano ganhou a prova disputada na Grécia, seguindo agora em segundo lugar entre os Challenger. Posição seguinte entre os portugueses na categoria Challenger para a dupla Ricardo Porro e Sousa, num Kaisen de fabrico português, à frente do Taurus dos companheiros de equipa de Tiago Reis, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães.

Na classificação Challenger surgem depois Marco Pereira e Eurico Dadão do Santa Racing, à frente de Paulo Rodrigues e João Miranda. Ambas estas duplas em Can-Am. Ultrapassados os problemas que a equipa teve com o seu Taurus antes da prova, a dupla Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães, inscrita pelo BBR Motorsport, pôde respirar de alívio e participar na corrida.

Mas para além da vitória absoluta de João Ferreira no prólogo, é na categoria SSV que mais os portugueses se destacam, ocupando as três primeiras posições. Destaque para o soberbo tempo obtido pela dupla Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas, inscrita nesta prova pelo Nasser Racing Team. O jovem piloto do BP Ultimate Adventure Team, que no ano passado venceu aqui entre os SSV, colocou o seu Polaris na nona posição absoluta.

Segundo lugar entre os SSV para João Monteiro e Nuno Morais num Can-Am da S Racing. A terceira posição é ocupada pela equipa Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira do Old Friends Rally Team que faz aqui a sua estreia em Polaris. Esta dupla lidera o campeonato do mundo de Rally-Raid, que terá a sua quarta etapa em Portugal no mês de setembro.

A forte presença lusa nos SSV continua com o quinto lugar de Luís Cidade e Walter Cardoso num Can-Am da South Racing, sendo o sexto lugar para João Dias e Rui Pita no Polaris da Santa Racing. Oitava posição para outra estreia, a de André Araújo e Tiago Magalhães, equipa inscrita pelo Old Friends Rally Team, sendo que a dupla faz aqui a sua primeira corrida de Polaris.

Posições seguintes entre os SSV Lusos para Wilson Galo e Carlos Paulino em Polaris e para Rúben Rodrigues e Rui Paulo em Can-Am. O português que se segue tem apenas 17 anos. Afonso Oliveira, navegado por Fábio Belo, num Polaris da Santa Racing, está a dar os primeiros passos internacionais e é segundo júnior e segundo SSV na Taça da Europa, na categoria SSV.

A participação lusa no prólogo SSV completa-se com Renato Duarte e Miguel Silva, dupla inscrita pela Santa Racing, outra estreia em Polaris, e pelo par Filipe Lopes e Gonçalo Reis em Can-Am.

A lutar pela conquista da Taça do Mundo na categoria Stock, onde ocupam o segundo lugar, Fernando Barreiros e José Sapiras em Isuzu D-MAX foram os segundos desta categoria no prólogo.

A Baja Aragón prossegue mais logo com um setor com 132 km da parte da manhã e outro com 200 da parte da tarde.