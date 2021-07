Baja Aragon, Pedro Dias da Silva: “Foi um bom resultado global para a PRK Sport Rally Team” | AutoSport

A Baja EspañaAragon, prova do Campeonato da Europa de Bajas contou com uma forte e extensa comitiva portuguesa, na qual se incluíram quatro formações inscritas pela PRK Sport Rally Team. Foi em ambiente de festa que a equipa nabantina fechou a participação na prova espanhola, destacando-se, em primeiro lugar o facto de as quatro equipas presentes terem conseguido chegar ao final, apesar da extrema dureza do evento.

Pedro Dias da Silva/José Sá Pires voltaram a ser os mais lestos entre os carros da PRK Sport, terminando esta sua estreia em Aragon com um excelente 11º lugar à geral, quinto entre os portugueses, numa jornada marcada por um calor intenso, mas em que o piloto de Tomar manteve sempre uma toada forte, ficando inclusive com a sensação de que o “top 10” estava perfeitamente ao alcance.

No final, o piloto esclareceu que “estamos muito contentes com o resultado e toda a equipa está de parabéns pelo magnífico trabalho realizado, não apenas no terreno, mas também pela forma criteriosa como a prova foi preparada. Foi um bom resultado global que nos deixa muito motivados para futuras incursões fora de Portugal.”

Relativamente às restantes formações inscritas pela PRK Sport Rally Team, merece destaque a recuperação da Edgar Condenso/António Serrão que subiram até ao 21º lugar final, sétimo entre os portugueses, isto depois de um primeiro dia muito complicado a vários níveis.

Apesar de alguns problemas de travões, que condicionaram a fase final da prova, Mike Braun/Ivo Santos somaram mais um importante resultado, terminando no 42º lugar final. Filipe Nascimento/Paulo Torres também tiveram um dia complicado, mas nem uma série de adversidades os impediram de terminar esta Baja España Aragon.

Agora a equipa PRK Sport Rally Team vai regressar a Portugal para de imediato começar a preparar mais um evento europeu, a Baja da Hungria, que se disputa entre os dias 4 e 8 de Agosto