Baja Aragon: O que disseram os portugueses | AutoSport

Portugal teve um grande contingente na Baja de Aragon, prova da Taça do Mundo de TT, que teve portugueses e duplas portuguesas em lugares de destaque. Para lá das principais duplas, de que falámos em artigos à parte,

Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick Xrs Turbo), venceram o T4 com mais de seis minutos de avanço para Pau Navarro/Gonçalo Reis (Brp Can Am Maverick Xrs Turbo RR).

João Franco/Pedro Inácio (Mercedes X-Proto T1) foram 30º da geral, Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3) terminaram em 10º do T3. Maria Gameiro/David Monteiro (Mini All 4 Racing) terminaram em 37º da geral. Depois dos problemas iniciais, Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger Exr 05) passaram o resto da prova a subir posições e terminaram em 45º. Duarte Silva/Nuno Silva (Can Am Maverick X3) foram 16º do T3, recuperando da 21ª posição. Tomás Cortez/Antonio Saraiva (Toyota Land Cruiser VDJ 200) foram 59º e venceram o T2, e apesar de correrem sozinhos na categoria, para vencer é preciso terminar e fizeram-no com sucesso numa prova muito difícil para os carros quase de série. Rui Carneiro/Manuel Porém (JMPR T3) foram 20 do T3, João Paula/Nuno Mota Ribeiro (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4) ficaram logo a seguir em 11º do T4.

Pelo caminho ficaram Miguel Casaca/João Serôdio (Can Am Maverick X3) no derradeiro SS.

João Franco

João Monteiro

Maria Luis Gameiro





Edgar Condenso





Duarte Silva





Paulo Rodrigues