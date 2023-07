Baja Aragon, João Ferreira: “só podemos estar contentes com o nosso resultado” | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro estiveram perto do pódio na Baja Aragon, mas um arreliador problema de transmissão no último dia levou-os a perder a posição para Vaidotas Zala e Paulo Fiúza, também eles no novo Mini JCW da X-Raid. Terminaram em quarto, com o trabalho no carro a evoluir muito a cada prova que passa.