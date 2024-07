Baja Aragon, João Ferreira: “dar o nosso melhor e lutar a cada quilómetro “

Ao volante do Mini JCW T1+ da X-Raid, o piloto de Leiria acredita num bom resultado, mesmo respeitando os seus adversários. “Estamos prontos para mais este desafio. A Baja Aragon é sempre uma das mais concorridas e é extremamente bem organizada pelo que acredito que, com entrega total podemos estar na luta pelos lugares cimeiros da classificação.

João Ferreira e Filipe Palmeiro estão de regresso à Taça do Mundo de Bajas, para participar na Baja Aragon, uma das provas mais importantes do calendário de todo-o-terreno no Mundo. A prova que, se realiza na próxima sexta-feira, sábado e domingo, promete muita animação depois de ter sido anunciada a lista de inscritos que conta com os melhores pilotos da atualidade.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI