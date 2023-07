Baja Aragon, João Dias: “dois anos em grande na Baja Aragon” | AutoSport

Guillaume De Mevius/François Cazalet (G-Rally Team OT3) venceram o T3 cerca de quatro minutos na frente de João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) com João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick) a terminar no pódio, no que foi mais uma grande prova da dupla da Santag Racing, pelo segundo ano consecutivo no pódio. Venceram no ano passado venceu, este ano alcançam o 2º lugar, terminaram em segundo, pois no segundo dia decidiram não arriscar demais preferindo assegurar mais um bom resultado num ano em que elevaram o nível pois a concorrência foi bem mais forte que em 2022.