Baja Aragon: Guillaume de Mevius lidera, João Ferreira terceiro

O primeiro dia da 40ª edição da Baja España Aragón terminou com Guillaume de Mevius e Mathieu Baumel a vencerem as duas etapas especiais do dia, liderando por isso a classificação geral.

O piloto belga começou a manhã com uma vantagem substancial sobre o lituano Rokas Baciuska, que aumentou em mais de três minutos na etapa especial mais curta do dia, elevando a diferença para mais de quatro minutos e meio.

O terceiro lugar é ocupado por João Ferreira e Filipe Palmeiro com o seu Mini, que estão a sete minutos e quarenta e seis segundos dos líderes.

Para dois dos principais concorrentes, o rali transformou-se num pesadelo durante a tarde. Yazeed Al-Rajhi desistiu ao quilómetro 147 da especial entre Torrijo del Campo e Gea de Albarracín devido a um problema mecânico, quando ocupava a terceira posição da geral.

Nasser Al-Attiyah também sofreu problemas mecânicos e perdeu quase 20 minutos na segunda especial devido a um problema no braço traseiro do Taurus, privando-o de qualquer hipótese de lutar pelo pódio da geral.

Quanto à restante comitiva portuguesa da prova FIA, para lá de João Ferreira E Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus), que são terceiros da geral, muitos altos e baixos dos portugueses. Rui Carneiro/Ola Floene (Ot3 G-Rally) são décimos da geral e quintos entre os Challenger/T3.

João Dias/João Miranda (OT3 Fia S) Santag Racing são 11º e sextos dos Challenger, Gonçalo Guerreiro/Jose Sá Pires (Polaris Rzr Pro R Sport) são 12º e lideram entre os SSV/T4, 210 Alejandro Martins/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são 14º, sextos dos Ultimate/T1+, José Manuel Rogeira/Paulo Jorge Capela (Ford Ranger T1), 19º sétimos dos T1+, Ruben Rodrigues/Rui Paulo (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) segunos dos T4, Maria Gameiro/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Plus) 22º da geral, 8º dos T1+, Pedro Carvalho/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) T3 13º dos Challenger, Rui Farinha/Rui Pita (Brp Can-Am Chg Maverick X3) Santag Racing T3.1 19º dos Challenger, Paulo Rodrigues/Gonçalo Reis (Can Am Maverick X3) T3.1 21º dos Challenger, Nuno Madeira/Nelson Ramos (Can-Am Chg Maverick X3) T3.1, Otavio Batista/Joao Re (Can Am Maverick X3) T3.1 Santag Racing 30º dos Challenger, Mário Franco/Rui Franco (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) T3.1 31º dos Challenger, Filipe Lopes/Fabio Dos Santos (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo Rr) 18º SSV/T4, Joao Franco/Vasco Franco (Mercedes V230 Td) 12º dos T1, Amandio Alves/André Lopes (Mmp T3 Rally-Raid) T3.1 40º dos Challenger, entre os que tiveram problemas e rodam muio atrasados contam -se João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux Overdrive T1+), Ricardo Porém/N.Sousa (MMP Can Am X3), Tiago Reis/Paulo Fiúza (Taurus TT Max), Cristiano Batista/Fausto Mota (Ot3 G Rally), Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Yamaha Yxz 1000 R Turbo) T3, Hugo Raposo/Rafael Lutas (Nissan Proto X) T1, Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick X3) T3.1, Daniel Silva/Gonçalo Magalhaes (Taurus T3 Max) T3 e Carlos Sanzhez/Bernardo Ferreira (Brp Can-Am T4 Xrs Turbo Rr) T4.