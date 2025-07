Baja Aragon: Gonçalo Guerreiro lidera entre os SSV e roda no Top 10 absoluto

O bp Ultimate Adventure Team continua a ter uma presença de destaque na 41ª edição da Baja Aragón com o jovem Gonçalo Guerreiro a ter uma prestação fantástica que lhe permite liderar a Categoria SSV e colocar-se no Top 10 junto de alguns dos melhores pilotos da modalidade.

Aos comandos de um Polaris e navegado por Joel Lutas, o piloto do bp Ultimate Adventure Team tentará amanhã repetir a vitória alcançada em 2024 nesta competição da Taça do Mundo e Taça da Europa de Bajas que está a percorrer pistas da região de Teruel, em Espanha.

“Estou naturalmente muito satisfeito com este resultado, mas foi um dia muito difícil, especialmente no primeiro setor onde vim quase desde o início da especial atrás do carro que partiu à nossa frente sem o conseguir ultrapassar.

O pó é de tal forma intenso que é praticamente impossível conseguirmos ativar o sentinel de forma que o concorrente que nos precede seja obrigado a nos deixar passar. Com isso não fiz esse primeiro setor da forma tão conseguida como foi no segundo, onde a questão da ultrapassagem já não se colocou. Estou bastante satisfeito porque preparámos muito bem esta corrida e estamos a colher os frutos desse trabalho”, afirmou no final da 1ª etapa Gonçalo Guerreiro, piloto bp Ultimate Adventure Team.

A 41ª edição da Baja Aragón sediada em Teruel, termina amanhã depois de os pilotos voltarem a enfrentar o setor seletivo de 132 km cronometrados disputado esta manhã.