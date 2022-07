Baja Aragon: Georgino Pedroso estreia Nissan Navara T1, Carlos Silva é o navegador | AutoSport

Georgino Pedroso vai estrear-se na mítica Baja de Aragon em Espanha, aos comandos da Nissan Navara 4.0 V6, tendo como navegador Carlos Silva. Trata-se da reedição da dupla que foi campeã nacional T2 com a Isuzu e que vê nesta prova da Taça do Mundo a possibilidade de voltar a trabalhar em conjunto.

Fazendo a estreia absoluta na Baja de Aragon e aos comandos de uma viatura T1, Georgino Pedroso vai estar em Espanha com o objectivo de cumprir o extenso programa desta Baja para poder retirar mais informação sobre o melhor aproveitamento deste seu novo carro. Carlos Silva regressa ao banco direito da Nissan numa participação que enquadra também a efeméride dos 40 anos de carreira. Depois de um pequeno teste às novas características da Nissan, Georgino Pedroso parte para Espanha muito motivado, conforme o próprio referiu: “…esta presença na Baja de Aragon estava pensada há muito tempo, mas só agora foi possível concretizar.

É um sonho tornado realidade, e enquadra-se num programa de provas internacionais que pretendo fazer, em conjugação com o Campeonato de Portugal. Sei que vai ser uma prova muito dura, e o calor dos últimos dias vai dificultar ainda mais, mas queremos aproveitar a longa distância da prova para cimentar o conhecimento deste carro. Ter o Carlos ao meu lado era uma promessa antiga para esta prova, e naturalmente que vamos reviver muitos momentos que já passamos juntos em competição…” concluiu.

A Baja de Aragon tem início na Sexta-feira (22/7) e termina Domingo (24/7), depois de ter cumprido mais de 600 Km cronometrados na Região de Teruel, uma das zonas mais interessantes para a disputa de percursos tipo baja. As verificações Técnicas têm início Sexta-feira, ficando para Sábado o início da parte desportiva desta grande prova com dois sectores selectivos, 180 Km e 223 Km respectivamente e terminando no Domingo com mais 160 Km cronometrados. Uma prova de características ímpares, que reúne os mais cotados pilotos da Taça do Mundo de Todo-o-Terreno.