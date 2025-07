Baja Aragón: Fernando Barreiros lidera categoria Stock e visa Taça do Mundo

Fernando Barreiros e José Sá Pires, a bordo de uma Isuzu D-Max, destacaram-se na primeira etapa da Baja Aragón, uma prova crucial para a Taça do Mundo FIA de Bajas, que decorre em Teruel, Espanha.

A dupla portuguesa, que já ocupa a segunda posição na competição mundial e vem de uma vitória na Italian Baja, assumiu a liderança na Categoria Stock após vencer os dois setores seletivos do dia.

Com uma vantagem de quase nove minutos sobre o segundo classificado, Fernando Barreiros está agora em posição privilegiada para ascender à liderança da Taça do Mundo, caso mantenha o seu desempenho na etapa final.

Bom desempenho

Fernando Barreiros e José Sá Pires tiveram um bom desempenho na Baja Aragón ao terminar a primeira etapa num bom primeiro lugar na Categoria Stock, alcançado após a disputa de dois setores seletivos cronometrados, um com 132 km e outro com 200 km, que percorreram, entre outras, as pistas da Sierra de Albarracín, Jiloca e Cuencas Mineras, na província de Teruel. A dupla venceu ambos os setores (SS1 e SS2) e detém agora uma vantagem de quase nove minutos sobre o segundo classificado.

Estratégia vencedora

Fernando Barreiros partilhou a sua satisfação com o desenrolar da prova: “A nossa participação nesta Baja Aragón começou ontem num prólogo que apenas ditava a ordem de partida e onde ficámos a 0,3s de sermos os mais rápidos. Hoje o dia correu-nos francamente bem. Começámos por ganhar o setor da manhã por uma margem confortável.” O piloto de Loures revelou uma estratégia inteligente para o segundo setor: “Para o setor disputado da parte da tarde tínhamos decidido não atacar porque já dispúnhamos de uma boa vantagem. Percorremos os 200km a gerir a corrida em função do andamento do nosso adversário direto e quando percebemos, já perto do final, que estávamos a perder para ele poucos segundos, decidimos então atacar e com isso voltámos a vencer.” Barreiros fez questão de enaltecer o papel do seu navegador: “Esta vitória deve-se, em parte muito significativa, ao excelente trabalho de navegação do Zé.” Apesar de um momento de maior dificuldade, a equipa conseguiu superar os desafios: “Estou naturalmente satisfeito com a nossa prestação onde houve apenas um momento mais complicado de manhã quando íamos a capotar o carro, mas até nesse aspeto tivemos sorte”, afirmou.

A 41ª edição da Baja Aragón, sediada em Teruel, culmina amanhã, com os pilotos a enfrentarem novamente o setor seletivo de 132 km cronometrados, idêntico ao disputado na manhã da primeira etapa. Em caso de vitória final nesta Baja, Fernando Barreiros ascenderá à liderança da Taça do Mundo FIA de Bajas na Categoria Stock, um objetivo ambicioso para a equipa portuguesa. O desfecho da prova promete ser emocionante, com a dupla a procurar consolidar a sua posição e alcançar o topo da classificação mundial.

As Bajas são um formato de rali todo-o-terreno que se distingue pela sua duração mais curta em comparação com os ralis de maratona, como o Dakar, geralmente decorrendo ao longo de dois a três dias. Caracterizam-se por etapas seletivas mais extensas e exigentes, que testam a resistência dos veículos e a perícia dos pilotos e navegadores em terrenos variados, desde pistas rápidas a trilhos mais técnicos. A Taça do Mundo FIA de Bajas é um campeonato internacional que atrai equipas de todo o mundo, sendo um trampolim importante para pilotos que aspiram a competir ao mais alto nível no desporto motorizado todo-o-terreno.