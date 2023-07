Baja Aragon/Espanha com números recorde… e muitos portugueses | AutoSport

271 equipas vão participar na 39ª edição da Baja Espanha, um número recorde de participantes nesta prova, que é a única em Espanha a contar para a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno da FIA e para a Taça do Mundo FIM.

Na sua décima edição consecutiva em Teruel e ao longo dos dois dias de competição (sexta-feira 21 e sábado 22), os concorrentes enfrentarão os mais de 500 quilómetros cronometrados de uma prova que conta com uma das participações mais espetaculares dos últimos anos, incluindo uma extensa comitiva de equipas e navegadores portugueses.

Na categoria automóvel, os três primeiros da Taça do Mundo estarão em Teruel. Nasser Al-Attiyah vai procurar a sua terceira vitória consecutiva na Baja Aragón, que também se tornou um dos eventos-chave no seu programa desportivo antes do Rali Dakar.

O piloto do Qatar chega como líder da Taça do Mundo após as três primeiras corridas da temporada, que resultaram em duas vitórias na Arábia Saudita e no Qatar e um segundo lugar em Itália.

Outros dos grandes nomes serão o argentino Juan Cruz Yacopini e o saudita Yazeed Al Rajhi, vencedor da última Baja Itália. Ambos estarão à procura de mais pontos para se manterem no encalço de Al-Attiyah.

Nani Roma, o piloto com mais vitórias em Aragão, estará de volta nesta edição à frente de um ambicioso projeto com a M-Sport que lhe permitirá lutar pela vitória com o Ford Ranger T1+. Será a sua estreia num confronto direto com os seus principais rivais na próxima edição do Dakar.

Rivais como o trio de luxo escolhido pela Audi, que fará a sua estreia este ano na Baja Espanha. Carlos Sainz, Stephane Peterhansel e Mattias Ekström formam uma equipa de primeira classe para o lançamento do Audi RS E-Tron em Espanha.

Isidre Esteve, Laia Sanz, Romain Dumas (três vezes vencedor das 24h de Le Mans), são alguns dos outros grandes nomes de uma Baja España que também conta para o Campeonato de Espanha de Ralis Todo-o-Terreno.

Félix Macías, Santiago Carnicer e Daniel Alonso são três dos principais favoritos à vitória na quarta prova da temporada, depois dos eventos realizados em Mar de Olivos, Extremadura e Lorca.

É extensa a lista de equipas portuguesas, ou de navegadores presentes ao lado de pilotos estrangeiros.

João Ferreira/Filipe Palmeiro voltam ao Mini JCW Rally Plus T1+ X-Raid, Vaidotas Zala terá a seu lado Paulo Fiuza no Mini JCW Rally Plus T1+, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) regressam a Aragon, Francisco Barreto/Carlos Silva voltam a correr com a Toyota Hilux T1+, Miguel Barbosa/Hugo Magalhães regressa com a Toyota Hilux T1+ e Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger EXR 05), João Franco/Pedro Inácio (Mercedes X-Proto T1), Maria Gameiro/David Monteiro (Mini All4 Racing T1) e Henrique Silva/Henrique Damasio (Mercedes Cattiva Proto X) completam a comitiva dos T1.

No T2, Tomás Cortez/Antonio Saraiva Toyota Land Cruiser VDJ) e nos SSV, pela South Racing Can-Am/Otavio Leite/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3) e João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick T3), na Santag Racing, João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3 T3) e Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3 T3), que se estreia em Aragon, e ainda Rui Carneiro/Manuel Porém (JMPR T3), Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick X3 T3), pela Santag Racing correm ainda Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3 T3), e no T3 temos ainda Duarte Silva/Nuno Silva (Can Am Maverick X3 T3).

No T4, Pau Navarro/Gonçalo Reis (Can Am Maverick XRS Turbo T4), e na South Racing Can-Am, Cristiano Batista/Fausto Mota (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4).

Temos ainda Ricardo Suarez/José Sá Pires (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4) e João Paula/Nuno Mota Ribeiro (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4).

Esta quinta-feira, estão a ter lugar as verificações administrativas e técnicas de todas as equipas antes do início da competição na sexta-feira de manhã com o prólogo de 5 quilómetros, que servirá de aperitivo para a primeira etapa de quase 180 quilómetros

Lista dos portugueses em prova

206 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally Plus T1+ X-Raid)

207 Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Mini JCW Rally Plus T1+)

214 Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+)

226 Edgar Condenso/Antonio Serrão (Ford Ranger EXR 05)

228 João Franco/Pedro Inácio (Mercedes X-Proto T1)

229 Maria Gameiro/David Monteiro (Mini All4 Racing T1)

600 Henrique Silva/Henrique Damasio (Mercedes Cattiva Proto X)

217 Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+)

219 Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+)

241 Tomás Cortez/Antonio Saraiva Toyota Land Cruiser VDJ)

306 South Racing Can-Am/Octavio Leite/João Miranda (Can Am Maverick X3 T3)

309 Santag Racing João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3 T3)

312 South Racing João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick T3)

316 Santag Racing Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3 T3)

319 Rui Carneiro/Manuel Porém (JMPR T3)

320 Filipe Nascimento/João Serodio (Can Am Maverick X3 T3)

322 Santag Racing Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3 T3)

324 Duarte Silva/Nuno Silva (Can Am Maverick X3 T3)

400 Pau Navarro/Gonçalo Reis (Can Am Maverick XRS Turbo t4)

404 South Racing Can-Am Cristiano Batista/Fausto Mota (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4)

405 Ricardo Suarez/José Sá Pires (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4)

411 João Paula/Nuno Mota Ribeiro (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4)