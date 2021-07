Baja Aragón, Edgar Condenso: “Prova muito estimulante em termos de condução” | AutoSport

O Team Consilcar alinhou este fim de semana na Baja España Aragón, prova da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno Bajas. Uma jornada exigente que Edgar Condenso e António Serrão viriam a concluir no 18º lugar da categoria T1.

Neste segundo dia, com 321.27 quilómetros ao cronómetro divididos por dois Setores Seletivos, e com a equipa a partir mais atrás, a tarefa ganhava contornos de exigência extra. No entanto, a dupla, ao volante da Ford Ranger, apresentou-se em bom plano. “Conseguimos imprimir um bom andamento e recuperar algumas posições, que era o objetivo. Não foi fácil, pois tivemos que fazer algumas ultrapassagens, que o pó dificultou, e a 50 quilómetros do final ficámos sem travões e com a suspensão a acusar desgaste, mas felizmente tudo correu bem”, destacou Edgar Condenso.

Uma edição que fica na memória do piloto: “Foi um prazer participar nesta baja que goza de características naturais que oferecem um traço muito diversificado, desde zonas rápidas e lentas, a rios secos e até partes de autêntico trial. É mesmo muito estimulante em termos de condução.”

A presença na prova rainha do TT espanhol constitui assim mais uma importante etapa no percurso da equipa esta época. “Em termos competitivos, é sempre uma sensação fantástica integrar um evento com esta dimensão desportiva, que conta com algumas das melhores estruturas a nível mundial, e também mediática, pois é um fim de semana que centra todas as atenções, ao fazer parte da Taça do Mundo da especialidade”, enalteceu o piloto, que acrescenta: “Fica uma grande aprendizagem, que nos deixa naturalmente satisfeitos com o trabalho realizado.Agradeço também ao António Serrão por todo o empenho e dedicação.”

A acompanhar a equipa do lado de fora, Nuno Silva enaltece: “O Team Consilcar mais uma vez deu uma boa réplica num evento de dimensão internacional e perante forte concorrência. Muito obrigado aos nossos parceiros pela confiança no projeto, à nossa equipa por todo o trabalho e, claro, às nossas famílias, amigos e adeptos pelo apoio fundamental. A todos, o nosso muito obrigado.”

A competição entra agora na pausa veranil, com o regresso à ação agendado para os dias 1 a 3 de outubro, com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, terceira ronda do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno.