Baja Aragon, Edgar Condenso com Ford Ranger mais evoluída | AutoSport

O Team Consilcar está de regresso aos grandes palcos já no próximo fim de semana, de 22 a 24 de julho, com a presença na Baja España Aragón, uma das provas internacionais mais importantes da especialidade e quinta jornada do calendário da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno Bajas.

Uma participação que se insere no projeto internacional desenhado pela equipa para esta época. “Estar em Aragón é sempre um motivo de satisfação. É uma das bajas históricas da modalidade e esta edição em particular será das mais exigentes e competitivas dos últimos anos, com a presença das principais marcas e pilotos. Mas para nós esse é um fator de motivação extra, pois são os grandes desafios que nos fazem evoluir”, começou por sublinhar Edgar Condenso.

Esta é a quarta ronda da temporada para a equipa, segunda consecutiva em terras espanholas, após a Baja TT Dehesa Extremadura, que integra a Taça Ibérica de TT, disputada na último mês. “Esperamos uma prova com um traçado rápido, embora com alguns zonas mais técnicas, e bastante exigente do ponto de vista físico, não só pela condução, mas também pelo muito calor que nesta altura do ano se faz sentir”, comentou o piloto, que acrescenta: “É uma baja muito concentrada, com 540 quilómetros ao cronómetro em apenas dois dias, 363 só no sábado. Será sem dúvida uma prova dura que, pela sua extensão, irá obrigar a cuidados redobrados na gestão do material, um fator que pode fazer a diferença no resultado final.”

Um evento onde a equipa apresenta uma Ford Ranger evoluída, com alterações na afinação da suspensão e melhorias ao nível do turbo: “Fizemos um teste onde realizámos alguns acertos. O carro está agora mais estável na traseira e por isso mais rolante e, ao mesmo tempo, com uma maior disponibilidade em termos de binário, o que nos permite ter um rendimento superior, principalmente em zonas mais lentas”, referiu Edgar Condenso, que terá novamente a seu lado António Serrão: “Vai ser a sua estreia em eventos da Taça do Mundo FIA de TT e, desse ponto de vista, também será desafiante, mas a confiança é total”, reforçou o piloto.

A acompanhar a equipa do lado de fora, Nuno Silva realça: “Esta é a baja rainha em território espanhol e constituiu uma excelente montra para todas as equipas. Por isso, é um orgulho para todos no Team Consilcar poder estar à partida de uma prova com esta dimensão e potenciar a imagem de todos os nossos parceiros, a quem muito agradecemos o apoio e confiança, num obrigado que se estende à nossa equipa, família, amigos e adeptos. ”A Baja EspañaAragón é composta por quatro Setores Seletivos (SS), o primeiro, de 177 quilómetros, disputado na sexta-feira, estando os três derradeiros setores reservados para sábado, com, respetivamente, 50, 101 e 212 quilómetros ao cronómetro.