Baja Aragon/CETT: Maria Luís Gameiro na luta para assegurar vice-campeonato

Está de regresso o Campeonato de Espanha de Ralis TT, desta feita com a disputa daquela que é, seguramente, a mais relevante das provas de todo-o-Terreno disputadas em solo espanhol, a Baja Aragon. Para o Team Motivo JCB, representado pela dupla Maria Luís Gameiro/José Marques que tripulam o Mini JCW Plus, esta jornada, levada a cabo no “defeso” em termos nacionais, reveste-se de enorme importância já que a equipa poderá garantir desde já vice-Campeonato Espanhol, fruto de uma performance sem mácula ao longo de toda a presente época.

Esta ronda, que tem como base a cidade aragonesa de Teruel e que pontua, entre outras, para o Campeonato do Mundo de Bajas, arranca esta sexta-feira, esperando-se três dias de muita competição, mas também de muito calor, prevendo-se temperaturas acima dos 35 graus para todo o fim-de-semana. Maria Luís Gameiro insere-se numa valorosa lista de inscritos, tendo como rivais os mais badalados nomes do TT a nível mundial, mas também uma extensa comitiva portuguesa, que quer brilhar neste palco internacional

A piloto de Cascais está apostada em repetir os bons resultados das últimas participações em prova do CERTT, concordando, ainda assim, que “se trata de uma prova muito exigente. O calor vai desempenhar um papel fundamental e espero estar à altura de mais este desafio, que nem sequer é novidade para nós. Gosto muito desta prova e, desta feita, tenho do meu lado uma motivação adicional que é poder desde já assegurar um vice-Campeonato Absoluto Espanhol. Quero muito atingir esse objetivo e estou certa de que o trabalho que temos feito significa evolução. Quero materializar novamente esses bons sinais que trouxemos dos testes. Contudo, também estou ciente de que vamos num pelotão muito forte, quer em pilotos quer em carros, apenas comprável aquele que defrontámos no Rally Raid Portugal,” afirmou Maria Luís Gameiro.

Esta edição de 2024 da Baja Aragón, está na estrada entre Sexta-feira (26 de Julho) e Domingo (28 de Julho), conta com duas etapas que totalizam pouco mais de 500 quilómetros ao cronómetro (com ligações serão mais de 800), antecedidas pelo Prólogo de 7,57 Km e que marca o início das hostilidades, na tarde de Sexta-feira, e que servirá a para alinhar as equipa para a etapa de arranque.