Baja Aragon, Armindo Araújo 4º no T3: “só podemos estar muito satisfeitos com o que fizemos” | AutoSport

Depois de no primeiro dia terem terminado na oitava posição entres os concorrentes da Categoria T3, Armindo Araújo e Luís Ramalho realizaram uma boa segunda etapa e selaram a estreia na Baja de Aragon com a quarta posição final na prova que contou para a Taça do Mundo FIA de Bajas Todo-o-Terreno.

Ao serem regularmente uma das equipas mais rápidas nos dois Setores Seletivos de hoje, a dupla do Can-Am da Santag Racing conseguiu recuperar quatro posições na classificação terminando a prova espanhola com um bom resultado final. “Fizemos uma excelente etapa tendo em conta as condicionantes que não nos permitiam impor um ritmo mais rápido. A nossa posição na estrada já tinha uma diferença de partida de três minutos, mas sim de apenas um, e apanhamos muito pó durante todo o dia. Por isso, e pelo tempo que perdemos ontem devido ao furo, só podemos estar muito satisfeitos com o que fizemos na nossa estreia nesta exigente prova. Claro que teria sido espetacular terminar num lugar do pódio, mas conseguimos ficar perto depois de recuperarmos quatro posições, numa baja onde estavam presentes muitas equipas internacionais com maior experiência neste tipo de provas e dos carros que competem. Penso que evoluímos bastante nestes dois dias e estamos muito contentes por tudo. Queremos agradecer à Santag Racing que para além de nos ter dado esta oportunidade, colocou-nos um Can-Am sempre em excelentes condições. Foram fantásticos”, afirmou Armindo Araújo.

Depois desta experiência internacional, Armindo Araújo e Luís Ramalho voltarão à competição no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terrenos precisamente daqui a dois meses, para disputar a 35ª Baja TT de Reguengos/Mourão/Redondo.