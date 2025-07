Baja Aragón: Alexandre Pinto em 2º lugar no final da SS2

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, dupla do Old Friends Rally Team, têm estado em bom plano na Baja Aragón, jornada pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas, que se está a disputar em Teruel, Espanha, onde se estão a estrear em competição aos comandos do potente Polaris RZR Pro.

Os atuais líderes do Campeonato do Mundo de Rally Raid em SSV, ocupam no final da 1ª etapa um excelente 2º lugar na Categoria SSV depois de disputados dois setores seletivos um com 132 que ganharam e outro com 200 km cronometrados, por pistas de Sierra de Albarracín, Jiloca e Cuencas Mineras da província de Teruel.

“Depois de um prólogo feliz ontem, hoje foi o verdadeiro dia nesta Baja Aragón. Dois setores, um dia duro e longo, com muita pedra no percurso. Já estava avisado, mas não pensei que fosse mesmo assim. Correu bem. Vencemos o 1º setor, mas estamos aqui ainda a conhecer o Polaris. Há ainda muitos ajustes a fazer, mas o carro tem muito potencial. A equipa está a fazer um bom trabalho, mas, repito, ainda estou à procura de conhecer o carro. No 2º setor não consegui imprimir o ritmo que queria, mas o tempo voltou a surgir e estamos em segundo lugar o que é muito bom.

Amanhã ainda vamos ter mais 130 quilómetros cronometrados e muita coisa pode acontecer. Estamos na luta e muito contentes com a nossa estreia e com o nosso carro. Um agradecimento especial à Old Friends Rally Team por tudo o que nos têm proporcionado”, salientou o atual líder do Campeonato do Mundo SSV.

A 41ª edição da Baja Aragón sediada em Teruel, termina amanhã depois de os pilotos voltarem a enfrentar o setor seletivo de 132 km cronometrados disputado esta manhã.