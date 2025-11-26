As novas cores do DEFENDER DAKAR D7X-R

O Defender Rally apresentou o novo Defender Dakar D7X-R, o modelo com que a marca vai disputar o Campeonato do Mundo de Rally-Raid de 2026, estreando-se no Rali Dakar de janeiro, na Arábia Saudita.

Em 2025, a Defender tornou-se o patrocinador oficial do Rally Dakar, uma parceria que deverá

continuar em 2026, 2027 e 2028. A partir de 2026, o Defender irá também competir na categoria

Stock do Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) da FIA, marcando o início de um programa de

três anos

A estrutura conta com três duplas de topo – Stéphane Peterhansel/Mika Metge, Rokas Baciuška/Oriol Vidal e Sara Price/Sean Berriman – lideradas pelo team principal Ian James, para enfrentar cerca de 5000 km de especiais e mais de 80 horas de competição ao longo de duas semanas.​

O D7X-R é baseado no Defender OCTA de produção e enquadra-se na nova categoria Stock da FIA, que limita profundamente as alterações face ao modelo de série, mantendo a arquitetura D7x em alumínio, a caixa automática de oito velocidades, a transmissão e o motor V8 4,4 bi-turbo, alimentado por combustível sustentável avançado.

A carroçaria é montada na fábrica de Nitra, na Eslováquia, antes de receber no Reino Unido as especificações de competição, incluindo depósito de combustível de 550 litros integrado na traseira, rollbar de especificação FIA, via alargada em 60 mm, pneus todo-o-terreno de 35 polegadas e reforços estruturais sob o piso para enfrentar os impactos mais violentos do deserto.

O sistema de refrigeração foi profundamente revisto, com um grande radiador único, quatro ventiladores auxiliares e entradas de ar adicionais no capot e tejadilho, enquanto o sistema de travagem específico de rali utiliza discos ventilados e pinças de seis pistões à frente e quatro atrás. Em termos de suspensão, o projeto mantém a filosofia cinemática do Defender OCTA, mas recorre a amortecedores de alta performance desenvolvidos com a BILSTEIN, com um amortecedor dianteiro e duplos amortecedores paralelos atrás, para gerir o peso extra e o uso extremo em rally-raid.

A eletrónica de bordo é gerida por uma unidade de controlo dedicada, incluindo um novo “Modo de Voo” que ajusta automaticamente a entrega de binário sempre que o carro está no ar, suavizando as aterragens e protegendo a transmissão em saltos de duna.

No habitáculo, o Defender Dakar D7X-R integra sistema de navegação homologado FIA, head-up display com velocidade e direção, painel de instrumentos configurável para competição e bancos de seis apoios adaptados a cada piloto, bem como três rodas de reserva, oito litros de água, ferramentas, ar comprimido, peças sobressalentes essenciais e macacos hidráulicos integrados. Esteticamente, o modelo estreia a decoração “Geopalette”, uma pintura crua e de inspiração desértica que combina tons de areia, pedra e terra com apontamentos em Aqua, reforçando a imagem robusta do Defender preparado para rally-raid.

​

Mark Cameron, managing diretor da Defender, declarou: “O Defender é a marca britânica original de aventura, sinónimo de capacidade imparável e aventura épica, algo que nos orgulhamos de mostrar na esfera competitiva mundial. O Defender Dakar D7X-R é o Defender mais robusto de sempre, mantendo a arquitetura base e a silhueta do Defender OCTA, mas desenvolvido para enfrentar a derradeira aventura todo-o-terreno de competição. O Dakar leva tudo ao limite e competir num rally-raid desta dimensão irá mostrar autenticamente a capacidade e robustez do Defender nas condições mais extremas e duras do planeta.”

Ian James, team principal da Defender Rally, afirmou: “O Defender será conduzido para o desconhecido – para ultrapassar as dunas, suportar o calor e competir em contrarrelógio. Sabemos que o Dakar representa um dos desafios mais difíceis no desporto automóvel – mas é exatamente por isso que vamos participar. Após um intenso programa de testes, a equipa está pronta para a aventura que se avizinha e o Defender Dakar D7X-R foi criado para a enfrentar; com parceiros de nível mundial e alguns dos melhores pilotos de rally-raid do planeta, vamos dar o nosso melhor. Estou incrivelmente orgulhoso e entusiasmado pela nossa estreia competitiva no W2RC e mal posso esperar pelo que a época nos vai trazer.”

Hanno Luczak, diretor técnico da BILSTEIN, acrescentou que a empresa se orgulha de levar décadas de experiência em amortecimento e engenharia para garantir o melhor desempenho nas condições mais exigentes, alinhando-se com os valores de desafio, inovação e resistência que definem o Dakar.

Entre os pilotos, Stéphane Peterhansel sublinhou que “a experiência não torna o Dakar mais fácil, apenas ajuda a perceber o quão difícil é”, destacando a dureza dos testes com o D7X-R; Rokas Baciuška recordou que o Dakar “desafia os limites do ser humano, da tecnologia e da engenharia”; e Sara Price descreveu a prova como “uma corrida contra nós próprios e um verdadeiro teste à resistência humana e ao trabalho de equipa”, frisando que a missão passa por “tornar-se um com o Defender” e enfrentar o desconhecido com o “Defender mais resistente de sempre”.