As alterações ao calendários no Todo-o-Terreno

A FIA procedeu a fortes ajustes nos seus calendários de Todo-o-Terreno. Devido à implementação de mais restrições Covid-19, a BP Ultimate Portugal Cross-Country Rally, anteriormente a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis Cross-Country, terá agora lugar de 16 a 21 de setembro. A Baja da Hungria, uma prova de qualificação do Campeonato do Mundo de Bajas de Todo-o-Terreno e a recentemente introduzida Taça Europeia de Bajas de Todo-o-Terreno, foi transferida para 5-8 de agosto por razões operacionais.

Os calendários revistos são os seguintes:



Taça do Mundo da FIA para os Ralis de Todo-o-Terreno

12-16 de Maio Espanha/Rally Andalucía

07-13 de Junho Rally do Cazaquistão

30 de Junho – 11 de Julho RAF Silk Way Rally

16-21 Setembro Portugal/BP Ultimate Portugal Cross-Country Rally

08-13 Outubro Rallye du Maroc

06-12 de Novembro Desert CHallenge Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

28 de Novembro – 03 de Dezembro Hail Rally/Arábia Saudita

Campeonato Mundial da FIA para Bajas Cross-Country

04-07 de Fevereiro RAF Baja Northern Forest (Rússia)

18-20 de Fevereiro Emirados Árabes Unidos Dubai International Baja

04-06 Março Arábia Saudita Sharqiyah Baja

18-20 de Março Baja da Jordânia

23-25 Julho Baja Espanha

05-08 Agosto Baja Hungria

26-29 de Agosto Baja Polónia

09-12 Setembro Baja Itália

28-30 Outubro Portugal/Baja Portalegre 500



Taça Europeia da FIA para Bajas Cross-Country

23-25 Julho Baja Espanha

05-08 Agosto Baja Hungria

26-29 de Agosto Baja Polónia

09-12 Setembro Baja Itália

28-30 Outubro Portugal/Baja Portalegre 500