Armindo Araújo e Luís Ramalho na Baja Portalegre 500 de T3 com a Santag | AutoSport

A convite da Santag Racing Team, Armindo Araújo vai voltar a marcar presença numa prova de todo-o-terreno e disputar, com um Can-Am Maverick X3, a Baja de Portalegre na categoria auto. O heptacampeão nacional de ralis, que terá ao seu lado Luís Ramalho, estará integrado, na prova do ACP, na equipa que garantiu já o título absoluto classe T3.

Para Armindo Araújo, “este convite por parte da Santag Racing Team era irrecusável e é muito gratificante poder voltar ao todo-o-terreno, ainda mais, a uma prova que gosto muito. O Can-Am que vou conduzir, e que tive oportunidade de testar hoje, é muito competitivo e permite-me voltar a Portalegre inserido na categoria dos automóveis, o que já não acontece desde 2005. Quero agradecer em particular ao David Vieira, pelo desafio que me propôs e tudo farei, em conjunto com o Luís Ramalho, para conseguir dar a esta equipa, que é a campeã nacional T3 um excelente resultado”, disse o piloto de Santo Tirso.

David Vieira, responsável da Santag Racing Team, também se mostra muito satisfeito por poder contar com Armindo Araújo e Luís Ramalho, naquela que é a prova rainha do todo-o-terreno em Portugal. “Depois de termos alcançado, na última prova, o título na categoria T3, entendemos que deveríamos fazer algo diferente na Baja de Portalegre. Juntar à nossa equipa a dupla campeã nacional de ralis fazia todo o sentido. Sabíamos que o Armindo Araújo tem um gosto especial por esta prova e lançamos-lhe o desafio. Estou obviamente muito satisfeito com a resposta afirmativa e vamos, para além do resultado, celebrar a conquista dos títulos alcançados”, afirmou.

A Baja de Portalegre 500 disputar-se-á entre os dias 27 e 29 de outubro e regressará, na sua 36ª edição à região do Alto Alentejo. Para além de pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a prova do Automóvel Club de Portugal, será elegível para a Taça do Mundo FIA de TT.