Armindo Araújo e Baja Aragon: “andamos bem, venham as próximas temos bem mais para dar” | AutoSport

Depois do furo no primeiro dia, que os atrasou muito em termos de classificação, Armindo Araújo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) ainda subiram posições no derradeiro Setor Seletivo, terminaram em quarto do T3, 22º da geral, naquela que foi a primeira internacionalização da dupla no TT. Para o piloto, ficou uma “sensação agridoce com o furo”, pois levou a que no SS seguinte partissem muito condicionados com o pó: “andámos 50 Km atrás de uma Toyota no pó, faz parte das corridas…”