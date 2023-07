Armindo Araújo e a Baja de Aragón: aprender no TT com os melhores | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho estreiam-se na Baja de Aragón, que se disputa entre hoje e sábado, numa prova pontuável para a Taça do Mundo FIA de Bajas Todo-o-Terreno.

Encarada com muito entusiasmo, a prova espanhola é, para a dupla do Can-Am #316 da Santag Racing, um dos grandes e aliciantes desafios do ano. “Nesta nossa primeira temporada, poder disputar a Baja de Aragón é muito positivo para o nosso processo de aprendizagem no todo-o-terreno e traz-nos uma motivação suplementar estarmos à partida de uma prova da Taça do Mundo que conta com várias equipas que disputam habitualmente o Dakar.

Sabemos que em termos competitivos estamos ainda longe de conseguir disputar a vitória na nossa categoria, mas a nossa ambição é, como habitualmente, elevada e vamos dar o nosso melhor.

Sobretudo o que nos importa verdadeiramente é fazermos estes mais de 500 quilómetros cronometrados e extrair disso ainda mais conhecimento e experiência para o futuro.

O resultado final que possamos alcançar é secundário, mas estamos confiantes que será positivo”, afirma Armindo Araújo.

A Baja de Aragón terá o seu início amanhã, dia 21 de julho, com a realização do Prólogo de 6km que antecede o primeiro e único Setor Seletivo (155,47km) da primeira etapa da prova. No sábado estarão reservados mais 326,83 km disputados ao cronometro, numa etapa que tem a sua partida marcada para as 5h43m (hora local) e o final agendado para pouco depois das 15h20.