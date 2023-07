Armindo Araújo Baja de Aragón de Can-Am T3 | AutoSport

Com o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno de regresso apenas no final de setembro, Armindo Araújo vai, neste interregno, marcar novamente presença numa prova da Copa do Mundo FIA de Bajas Todo-o-Terreno.

O piloto do Can-Am da Santag Racing estará à partida da Baja de Aragón, prova que se realizará na próxima semana, entre 21 e 23 de julho na região de Teruel em Espanha.

Para Armindo Araújo, “poder alinhar na Baja de Aragón é um prazer enorme e, sem dúvida, uma grande oportunidade de voltar a participar numa prova da Copa do Mundo FIA. Tal como acontece em Portalegre, esta baja conta sempre com muitas equipas internacionais e com a presença de várias duplas portuguesas.

A Santag Racing lançou-me este desafio e sinto-me muito honrado por este convite que me vai permitir disputar pela primeira vez uma prova de Todo-o-Terreno fora do nosso país. Tanto eu como o Luís (Ramalho) vamos dar, como sempre, o nosso melhor para tentar dar à equipa um bom resultado”, disse.

A Baja de Aragón terá o seu início competitivo no dia 21 de julho com a realização de um Prólogo com 6km cronometrados que ditará também a ordem de partida para os 390 km da primeira etapa que de disputará no sábado, dia 22.

No domingo estará reservado o quarto e último setor seletivo de 150km que encerrará a edição 2023 da prova da Copa do Mundo FIA de Bajas Todo-o-Terreno.