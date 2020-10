Andalucia Rally: Yazeed Al Rajhi venceu primeira etapa

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) venceu a 1ª etapa do Andalucia Rally ao bater Carlos Sainz (Mini John Cooper Works Buggy) por 1m47s.

Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) foi terceiro a 2:13, isto depois de ter liderado nos três primeiros controlos de passagem. A meio da etapa o saudita passou para a frente e acabou mesmo por vencer a etapa. Carlos Sainz começou por ser o pior dos três mas no final do dia surgiu na frente de al Attiyah, a quem a parte final não lhe correu tão bem. Bernhard Ten Brinke (Toyota Hilux Overdrive) foi quarto a 6:56 com Stephane Peterhansel (Mini John Cooper Works Rally) apenas em nono depois de perder 12:16.

Quinto lugar para Cristina Gutierrez (Mini All 4 Racing) a 6:59, Mathieu Serradori (Century Buggy) foi sexto a 8:35, com Erik Van Loon (Toyota Hilux Overdrive) a 10:46. O melhor português foi Paulo Rui Ferreira (Toyota Hilux), 14º a 15:53. Rui Carneiro (MMP Can Am T4) foi 16º a 17:00 da frente com Fernando Barreiros (Isuzu D-Max) a ser 46º, perdendo 1h47:45.

Mais informação assim que possível.

