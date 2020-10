Andalucia Rally: João Ferreira lidera o T2

João Ferreira/David Monteiro (Nissan Pathfinder Rally T2) passaram hoje para a liderança do Agrupamento T2 num dia em que Fernando Barreiros/ João Simões (Isuzu D-Max Rally T2) não constam, para já, na classificação. Ronald Basso/Jean Michel Polato (Toyota VDJ 200) são segundos do T2 a oito minutos, com o japonês Akira Miura/Laurent Lichtleuchter (Toyota VDJ 200) em terceiro, dois minutos mais atrás. Segundo João Ferreira: “Foi uma etapa muito dura para a mecânica e para nós, andámos muito tempo no pó do nosso adversário mais direto, que só conseguimos passar por volta do Km 160. Após isso foi gerir a vantagem que tínhamos até ao final. De momento encontramos nos em primeiro lugar da categoria T2 com 8 minutos de avanço, e amanhã vamos tentar manter a liderança e gerir a vantagem”, disse. Amanhã, a terceira etapa, contará com 233kms.