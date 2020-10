Andalucía Rally, Fernando Barreiros: “Faz parte ultrapassar as dificuldades inesperadas”

A dupla Fernando Barreiros/João Rolo iniciou hoje a sua participação no Andalucía Rally, competição que veio substituir o Rally de Marrocos, cancelado devido à pandemia do Covid 19. Numa competição que conta com as mais importantes equipas e pilotos do todo-o-terreno mundial, o campeão ibérico da classe TT2 prepara, em pistas de Espanha, o seu próximo regresso ao Africa Eco Race onde se estreou no início deste ano de 2020 com um excelente 2º lugar entre os concorrentes inscritos com veículos de serie.

Depois de disputado o prólogo do Andalucía Rally que teve lugar ao início da manhã, a equipa lusa, que disputa a prova espanhola organizada por David Castera aos comandos de uma Isuzu D-Max, teve um arranque de rali um pouco complicado.

“Foi uma etapa dura e difícil, muito exigente do ponto de vista técnico, mas que teríamos ultrapassado sem dificuldade não fora terem surgido algumas dificuldades acrescidas que nos fizeram perder um pouco mais de uma hora. Um problema que já está resolvido, Faz parte das competições saber ultrapassar estas dificuldades inesperadas e já estamos prontos para enfrentar a segunda etapa”, explicou Fernando Barreiros após terminada a etapa inaugural do Andalucía Rally onde são a melhor equipa portuguesa na competição da Classe T2.