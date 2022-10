Aloísio Monteiro na Baja de Portalegre 500 | AutoSport

Aloísio Monteiro, líder da The Racing Factory, vai correr na Baja de Portalegre 500 aos comandos de um Can-Am T3 da Santag, a mesma equipa que convidou Armindo Araújo que também vai voltar a correr no todo-o-terreno, com um Can-Am Maverick X3, no T3.

A Baja de Portalegre 500 disputar-se-á entre os dias 27 e 29 de outubro e regressará, na sua 36ª edição à região do Alto Alentejo. Para além de pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a prova do Automóvel Club de Portugal, será elegível para a Taça do Mundo FIA de TT.