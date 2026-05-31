Alexandre Pinto vence Desafio Ruta 40 no W2RC

Alexandre Pinto voltou a estar em destaque do Desafio Ruta 40 vencendo mais uma etapa na Categoria Challenger – triunfou em três das cinco disputadas – tendo terminado a escassos 29s da vitória absoluta da categoria e do Top 10 absoluto.

Alexandre Pinto triunfou, contudo, entre os concorrentes do World Rally Raid Championship, nesta que foi a terceira etapa do campeonato do mundo. O piloto do Old Friends Rally Team, campeão do mundo SSV de 2025foi navegado por Bernardo Oliveira aos comandos de um Taurus e somou importantes pontos para o campeonato do mundo, tendo ascendido à segunda posição da categoria Challenger no W2RC onde luta novamente pelo título mundial.

“Foi um rali que nos correu bem, apesar dos muitos contratempos que tivemos. Terminámos em segundo lugar na Categoria Challenger a apenas 29s do vencedor, foi por apenas um bocadinho que não ganhámos, mas tivemos muitos problemas que nos atrasaram. Começamos o rali muito bem, com vitórias nas duas primeiras etapas o que nos deu alguma vantagem para os nossos adversários. Depois disso e antes da terceira etapa apanhámos aqui uma gripe daquelas fortes e que nos limitaram bastante tanto na 3ª como na 4ª etapa. Para além disso surgiram outros contratempos que ainda nos atrasaram mais. Felizmente que, para a derradeira etapa já acordámos melhor, tanto eu como o Bernardo e partimos apostados em lutar pela vitória. Estávamos a 3m40s da liderança. Demos tudo por tudo, iniciámos com um ritmo muito forte, mas infelizmente a partir do km 30 senti-me muito mal e passei o resto da etapa indisposto e foi muito complicado. Mesmo assim conseguimos recuperar mais de três minutos ao nosso adversário direto, mas ficaram a faltar 29s. Terminámos com um misto de emoções, mas é importante referir que o objetivo principal foi cumprido e saímos da Argentina com uma vitória entre os concorrentes ao W2RC – o Walkner não está nessa luta – somámos importantes pontos e ascendemos ao segundo lugar do campeonato,onde estamos agora a apenasnove pontos da liderança. Um balanço muito positivo e quero agradecer todo o apoio do Old Friends Rally Teame da Odissey Academy by BBR que, como sempre, fizeram um trabalho incrível e que me deram um carro sempre cinco estrelas ao nível dos melhores e não posso também esquecer o apoio de todos os nossos patrocinadores, porque sem eles nada disto seria possivel. Os meus parabéns também aos organizadores deste Desafio Ruta 40que nos conduziram por paisagens incríveis”, referiu no final da prova, o piloto que compete integrado no Odissey Academy by BBR.

A próxima prova do Campeonato do Mundo de Rally-Raid disputa-se em Marrocos, de 28 de setembro a 3 de outubro, onde, em 2025, Alexandre Pinto confirmou o título mundial SSV.