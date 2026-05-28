Alexandre Pinto soma duas vitórias e segura liderança no Desafio Ruta 40

Alexandre Pinto protagonizou um arranque sólido e competitivo no Desafio Ruta 40, terceira ronda do World Rally-Raid Championship, ao vencer as duas primeiras etapas entre os Challenger e conservar a liderança da prova após o terceiro dia, apesar de problemas mecânicos, navegação difícil e limitações físicas. Navegado por Bernardo Oliveira, o piloto português saiu reforçado na luta pelo título mundial, somando pontos importantes numa prova em que aliou velocidade, consistência e capacidade de resistência.

Entrada forte e comando da prova

Campeão do mundo de SSV em 2025, Alexandre Pinto estreou-se nesta edição com uma vitória na etapa inaugural, disputada em torno de San Juan, com 340 quilómetros cronometrados. Além de ter sido o mais rápido entre os Challenger, terminou no 12.º lugar da geral automóvel, num arranque sem falhas de relevo: “Entrámos com o pé direito, vencemos a primeira etapa e conseguimos ficar próximos do top 10 da geral, o que nos deixa muito satisfeitos”, afirmou o piloto, sublinhando que, apesar do pó apanhado na primeira metade do percurso, a corrida “correu praticamente na perfeição”.

Segunda etapa reforçou vantagem

No segundo dia, Alexandre Pinto voltou a impor-se entre os Challenger e consolidou a liderança da prova, abrindo uma vantagem de sete minutos sobre o segundo classificado. A nova vitória reforçou não só o controlo da corrida, como também a candidatura do piloto português a um resultado de peso no campeonato.

Resistir também é liderar

A terceira etapa trouxe um cenário mais exigente. Depois de terminar o dia anterior já debilitado fisicamente, Alexandre Pinto enfrentou uma tirada longa, com cerca de 400 quilómetros, marcada por doença, um problema numa transmissão, um furo e dificuldades de navegação em condições de muito pó: “Fazendo um resumo destes últimos dias, foi tudo muito intenso”, declarou. “Perdemos algum tempo nesta etapa, é verdade, mas continuamos na liderança da corrida, o que é muito importante para nós.”

Sem repetir o triunfo, Pinto preservou o mais importante: o comando da classificação, agora com 4m35s de vantagem, confirmando uma prestação globalmente muito positiva no Desafio Ruta 40.