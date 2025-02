Alexandre Pinto lidera W2RC: “manter essa liderança…”

Depois da brilhante prestação no Dakar Rally 2025 de onde saíram na liderança do Campeonato do Mundo, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira seguem agora para a segunda etapa da competição principal do todo-o-terreno mundial,o Abu Dhabi Desert Challenge, competição que, nos próximos dias, arranca nos Emirados Árabes Unidos.

A dupla do Old Friends Rally Team que lidera o Campeonato do Mundo de Rally Raid na Categoria SSV irá por isso ostentar o Nº 401 no seu Can-Am Maverick XRS Turbo RR: “Estamos na liderança do Campeonato e queremos nesta prova acumular o maior número de pontos possível para que isso nos permita manter essa liderança. Não conhecemos a corrida. Será tudo novo para nós. Vamos tentar perceber como serão as dunas aqui, se serão ou não idênticas às da Arábia Saudita. Estamos focados em levar o carro até ao final de cada uma das etapas, tentando imprimir um ritmo rápido, para pontuar bem e acumular o máximo de experiência e de pontos, tal como ocorreu no Dakar. Vamos ver como corre”, refere Alexandre Pinto que com Bernardo Oliveira foi a primeira dupla portuguesa a subir ao pódio da mais importante competição de desporto motorizado de uma disciplina que atrai os melhores pilotos do mundo oriundos das mais variadas modalidades, da Fórmula Um aos Rallies, e de quase todos os países do mundo.

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, são dois jovens portugueses de 25 e 20 anos que já são mais do que uma promessa e que depois do sucesso alcançado no Dakar terão agora pela frente um novo desafio.

O Abu Dhabi Desert Challenge é uma das provas de internacionais de cross country mais antigas e prestigiadas do mundo. A competição reúne muitos dos melhores pilotos internacionais e a edição de 2025 conta com um total de 1920 km, 1189 disputados ao cronómetro, divididos por seis dias de competição, num percurso onde se destacam as dunas do deserto de Rub’AlKhali, nos Emirados Árabes Unidos, o maior oceano de areia do mundo. Desportivamente a prova arranca amanhã, dia 22 de fevereiro, com o prólogo, ao qual se seguem mais cinco etapas.