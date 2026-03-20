Alexandre Pinto lidera Challenger no Rally-Raid Portugal: “há corrida pela frente, mas estamos muito contentes”
Alexandre Pinto venceu hoje pela segunda vez consecutiva a categoria Challenger no bp Ultimate Rally-Raid Portugal e assumiu a liderança da classificação, depois de uma etapa rápida, integralmente disputada em pistas da Extremadura espanhola, com 296 quilómetros cronometrados.
O campeão do mundo SSV de 2025, ao serviço do Old Friends Rally Team e navegado por Bernardo Oliveira, voltou a destacar-se ao volante do Taurus preparado pela Odyssey Academy by BBR, somando pontos importantes para o W2RC e garantindo novas medalhas de vitória em etapa. A dupla portuguesa assinou novamente um andamento de referência, colocando-se no top 10 absoluto da competição auto e consolidando a subida à liderança dos Challenger, agora com uma margem de 4m14s sobre o segundo classificado.
A etapa, desenhada inteiramente do lado espanhol da fronteira, caracterizou-se por um traçado muito rápido, que permitiu a Pinto explorar melhor o potencial do novo carro. “Esta etapa totalmente disputada em pistas dos nossos vizinhos espanhóis foi muito rápida. Foi a nossa primeira etapa totalmente sem problemas”, descreveu o piloto à chegada ao bivouac de Badajoz, lembrando os contratempos dos dias anteriores. “Depois de dois dias onde os problemas nos estiveram a perseguir felizmente hoje não tivemos nenhum contratempo e conseguimos fazer uma etapa 100% limpa.”
Foco no título, mas com cautela
O português fez questão de sublinhar o trabalho da estrutura técnica, decisivo para o salto exibido nesta fase da prova. “Obrigado à equipa porque me entregou um carro excecional hoje. O balanço é muito positivo e agora estamos no primeiro lugar, mas ainda restam duas etapas e ainda há muita corrida pela frente”, reforçou Pinto, numa mensagem de prudência apesar da vantagem construída.
A quarta etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal ligará Badajoz ao Algarve, com 317 quilómetros cronometrados e 322 de ligação, numa jornada que poderá ser decisiva para a consolidação da liderança de Alexandre Pinto entre os Challenger e para a definição das contas do campeonato antes da chegada a Loulé.
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