Alexandre Pinto estreia-se no Desafio Ruta 40 após vitória no Rally Raid Portugal

Alexandre Pinto estreia-se este sábado no Desafio Ruta 40, terceira etapa do World Rally-Raid Championship, depois de vencer o bp Ultimate Rally Raid Portugal na estreia aos comandos de um Taurus da categoria Challenger. O campeão do mundo SSV de 2025 volta a competir ao lado do navegador Bernardo Oliveira, pela Old Friends Rally Team, numa prova disputada na Argentina entre 24 e 29 de maio.

Vitória em Portugal reforçou candidatura ao título

Na ronda portuguesa do W2RC, Pinto impôs-se com autoridade, ao vencer quatro das cinco etapas, resultado que lhe permitiu somar pontos importantes na luta pelo título mundial, agora na categoria Challenger. A prestação confirmou a rápida adaptação do piloto português ao novo carro e reforçou o seu estatuto entre os protagonistas do campeonato.

A ida para a Argentina surge, assim, num momento de afirmação competitiva para a dupla portuguesa, que procura dar sequência ao arranque vitorioso e consolidar a candidatura às posições cimeiras do campeonato.

“Chegamos ao Desafio Ruta 40 com um balanço muito positivo e com objetivos bem definidos.

As expectativas passam por lutar pela vitória, mas também por continuar a ganhar experiência com o carro e somar o máximo de pontos possível para o campeonato.

O nosso objetivo é entrar na corrida para discutir os lugares da frente e procurar alcançar o melhor resultado possível.

Em relação à prova, será uma estreia para nós. É a primeira vez que participamos nesta corrida e, apesar de já termos ouvido falar bastante sobre ela, sabemos que será um desafio muito completo.

Pelo que conhecemos, vamos encontrar um pouco de tudo: troços sinuosos, dunas, zonas rápidas e até algumas características semelhantes ao deserto.

Será uma corrida que teremos de ir descobrindo ao longo dos dias. Também será a nossa primeira experiência neste tipo de terreno com o carro, numa fase em que tudo ainda é muito recente para nós.

A estreia com o carro aconteceu apenas em Portugal, por isso ainda estamos num processo de adaptação e aprendizagem. Ainda assim, estamos muito focados, fizemos um bom trabalho de preparação e acredito que, se tudo correr a nosso favor, temos reunidas as condições para realizar uma boa corrida.

Por aqui o tempo está um pouco mais frio do que em Portugal e agora seguimos para o bivouac para começar a preparar tudo antes do arranque deste grande desafio no início da semana”, referiu à chegada à Argentina, o piloto que compete integrado no Odissey Academy by BBR.