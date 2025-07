Alexandre Pinto estreia Polaris RZR Pro na Baja Aragón

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, atuais líderes do Campeonato do Mundo de Rally-Raid na categoria SSV, vão estrear o novo Polaris RZR Pro na Baja Aragón 2025, que se disputa de 25 a 27 de julho, em Espanha.

Esta será também a primeira participação da dupla lusa nesta prestigiada prova, que pontua para a Taça do Mundo FIA de Bajas.

Nova máquina para novo desafio

Após o sucesso alcançado no Rali Dakar, onde venceram ao volante de um Can-Am, a dupla da Old Friends Rally Team aposta agora numa nova fase do projeto desportivo, com a transição para o Polaris. Embora a Baja Aragón não conte para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), será fundamental para preparar as duas últimas rondas do Mundial, incluindo a próxima, que se realiza em Portugal.

“É a nossa estreia na Baja Aragón. Sei que será uma prova exigente e com um carro novo. Queremos usar esta oportunidade para testar o Polaris, perceber o seu comportamento e voltar ao ritmo das bajas. O objetivo é aprender o máximo possível e, claro, tentar alcançar um bom resultado”, explicou Alexandre Pinto.

Baja Aragón: uma prova histórica com mais de 560 km cronometrados

A 41.ª edição da Baja Aragón tem como base a cidade espanhola de Teruel, onde estará instalado o parque de assistência no Palácio de Exposições e Congressos. A 25 de julho: Prólogo com 7,21 km, 26 de julho: Primeira etapa com 366,08 km cronometrados, 27 de julho: Segunda etapa com 193,37 km cronometrados

Ao todo, a prova soma 566,66 km cronometrados, disputados por trilhos exigentes da província de Teruel, incluindo zonas como a Sierra de Albarracín, Jiloca e Cuencas Mineras.

Preparação para os últimos confrontos do Mundial

Com a mudança para o Polaris RZR Pro, a equipa portuguesa procura não só consolidar a liderança no campeonato como também ganhar ritmo e confiança para os desafios finais do W2RC. A Baja Aragón será, por isso, um importante teste em condições reais de competição.