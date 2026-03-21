Alexandre Pinto: “estamos na liderança, agora é fazer o melhor para lá continuar…”

“Foi um dia em que quase tudo correu bem. Todavia, tivemos um furo que nos obrigou a recuperar o tempo perdido, mas acabámos por chegar à nossa terceira vitória nesta prova. Já só falta uma etapa onde termos de ir extremamente concentrados”, referiu à chegada ao bivouac instalado em Loulé o piloto que compete integrado no Odissey Academy by BBR.

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