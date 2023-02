Africa Eco Race já tem data: 30/12/2023 a 14/01/2024 | AutoSport

Depois de ter sido cancelada este ano, a 15ª edição da Africa Eco Race já tem data: 30 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024. A prova deste ano não se realizou devido a “convulsões climáticas” devido ao risco de inundações no Lago Rosa em Dakar, quando o nível da água subiu quase três metros nas suas margens, um desastre ambiental e económico para o Senegal, já está marcada a prova do próximo ano, que ainda ainda em 2023. A prova terá então início a 30 de dezembro de 2023 no Mónaco e terminará a 14 de janeiro de 2024 em Dakar. Mais informações sobre o percurso serão conhecidas nas próximas semanas…