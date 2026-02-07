Africa Eco Race chega ao fim com vitória de David Gérard

A derradeira etapa competitiva da África Eco Race 2026 marcou o início do desfecho de mais uma edição. Com 475 quilómetros, dos quais 103 cronometrados, o percurso entre a Mauritânia e o Senegal representou uma autêntica transição de paisagens — das dunas ao horizonte de savana — e de emoções, reforçadas pelas multidões que saudaram os concorrentes à passagem pelas aldeias senegalesas. Sem o Dakar desde 2007, aquelas gentes têm tido ao longo dos anos a presença do África Race, sem os concorrentes de topo, mas sempre com o mesmo espírito de aventura que se tornou famoso por aquelas paragens.

FOTOS Africa Race/Alexis Blondell, Alessio Corradini, Massimo di Trapani, Matteo Longobardi, Maxine Delestre e Flore Layole,

David Gérard triunfa nos automóveis

Nos automóveis, a especial foi vencida por Magdalena Zając (1 h 13 min 35 s), mas o triunfo final sorriu a David Gérard (MD Optimus), que consolidou a liderança após um rali pautado pela consistência e controlo. Gérard terminou com uma vantagem de 37 min 53 s sobre Christian Fremont (Mini X-Raid), enquanto Tomas Ourednicek (Toyota Hilux) completou o pódio a 1 h 31 min 13 s.

Van Den Broek domina nos SSV e Zuurmond confirma nos camiões

Na categoria SSV, Martijn Van Den Broek (Can-Am Maverick 1000R) confirmou a superioridade demonstrada ao longo da prova, vencendo com 47 min 44 s de vantagem sobre Martin Benko e com Sander Derikx em terceiro.

Entre os camiões, Gerrit Zuurmond selou uma vitória construída com regularidade e fiabilidade, terminando a corrida em 61 h 18 min 21 s, à frente de Martin Roeterdink e Mike Panhuijzen.

Chegada simbólica ao Lac Rose

A competição encerra este domingo com a tradicional especial simbólica rumo ao Lac Rose, em Dakar, momento de celebração que consagra não apenas os vencedores desportivos, mas todos os que completaram uma aventura humana e mecânica através do deserto africano.