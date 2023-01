Africa Eco Race adiada | AutoSport

Depois da interrupção de 2021 devido à covid-19 e de uma edição de 2022 realizada bem mais tarde que o habitual, a 15ª edição da Africa Eco Race não se irá realizar, devido a “convulsões climáticas”. Neste preciso momento o Lago Rosa em Dakar está sob risco de fortes inundações, com o nível da água a subir quase três metros nas suas margens, o que é um desastre ambiental e económico para o Senegal. A típica cor rosada perdeu-se ao redor do lago, estradas e empresas ficaram inundadas, e até o presidente do Senegal já apela a soluções para salvar o lago.

Eis o comunicado da África Eco Race: “Após várias edições impactadas pela pandemia de Covid 19, fizemos tudo o que era possível para retomar a aventura em Março de 2023.

No entanto, apesar de todo o nosso empenho, e em consulta com a Federação Senegalesa de Desportos Motorizados e Motociclismo, tomámos com pesar a decisão de adiar a 15ª edição da Africa Eco Race.

De facto, tal como outros eventos desportivos, as atuais convulsões climáticas obrigam-nos a repensar e adaptar as nossas atividades humanas.

Outras raças também foram duramente atingidas no início de 2023, como a que acaba de terminar na Arábia Saudita em condições duras e insatisfatórias.

A África Eco Race é um rally-raid de aventura que desafia os atletas a irem além dos seus limites.

Enquanto escrevemos estas linhas, a mítica Rosa Lac em Dakar, a linha de chegada da nossa corrida, encontra-se nas garras de grandes inundações, com o nível da água a subir quase três metros nas suas margens*.

A Mauritânia e as suas paisagens selvagens, aguardadas por todos no nosso evento, é um dos territórios mais frágeis devido aos acontecimentos extremos que aí ocorrem, tais como as tempestades de areia ou o calor extremo que vivemos durante a nossa 14ª edição, em Outubro de 2022.

Com base nestas observações, decidimos adiar o nosso evento.

Como sabem, a força da África Eco Race é a sua resiliência, a sua história, mas também a sua capacidade de inovar. Assim, a 15ª edição voltará às suas datas históricas, e terá início a 30 de Dezembro de 2023 para terminar nas margens do Lac Rose, a 14 de Janeiro de 2024. O tempo será mais clemente, e menos suscetível de causar eventos extremos. Esta edição inovará, permitindo que o maior número de participantes siga os passos de Thierry Sabine.

Fiel a si própria, a nossa raça manterá os seus valores de ajuda mútua, benevolência e amizade.

Contamos consigo, mas acima de tudo, pode contar connosco”