Africa Eco Race 2021: Dakar-Dakar

Tendo em conta a crise mundial da saúde e as restrições impostas recentemente no Reino de Marrocos, impossibilitando os reconhecimentos previstos para setembro, a Africa Eco Race decidiu não passar por Marrocos em 2021, orientando a Africa Eco Race 2021 para um novo formato, arrancando de Dakar, no Senegal, passando pela Mauritânia, terminando novamente no Senegal, em Dakar. Jean Louis Schlesser quer manter a corrida viva, tanto na vertente desportiva como na económica, a fim de satisfazer esta paixão pelo rali todo-o-terreno que move todos os que se envolvem na prova e depois de ter vindo a trabalhar em vários cenários a fim de poder avançar com esta 13ª edição, a decisão foi esta.

Assim, depois dos controlos administrativos e técnicos num porto francês em dezembro de 2020, todos os veículos da caravana embarcarão num cargueiro, na direção de Dakar. Os participantes chegarão à capital do Senegal no início de Janeiro de 2021, antes de partirem para esta nova aventura africana, que se realiza de 5 a 17 de Janeiro de 2021. Os participantes atravessarão novas pistas através do Senegal e da Mauritânia até ao final no Lac Rose, a 17 de janeiro. O novo percurso permitirá um significativo controlo de custos, uma logística flexível, uma vez que a quilometragem das equipas de assistência será reduzida para metade.