Afonso Oliveira/Fábio Belo conquistam título Europeu Júnior de Bajas

A dupla portuguesa Afonso Oliveira e Fábio Belo gravou o seu nome na história do desporto automóvel ao conquistar o título europeu da categoria Júnior da Taça da Europa FIA de Bajas. O feito foi alcançado na Baja TT Sharish, disputada este fim de semana em Reguengos de Monsaraz, marcando um momento de grande orgulho para a Santag Racing.

Foco e estratégia na conquista do título Júnior

A bordo de um Polaris RZR Pro da categoria SSV/T4, Afonso Oliveira e o seu navegador Fábio Belo abordaram a Baja TT Sharish com um objetivo primordial: assegurar o título europeu Júnior. O piloto da Santag Racing realizou uma prova focada e calculada, demonstrando maturidade e consistência para alcançar este primeiro grande objetivo da época. Embora o título na categoria SSV/T4 ainda possa ser disputado, a conquista na categoria Júnior é um marco significativo na sua jovem carreira.

Afonso Oliveira expressou a sua satisfação após a prova: “Muito feliz por esta conquista, foi a nossa aposta e por isso andamos com a Santag Racing a percorrer a Europa ao longo dos últimos meses, num esforço coletivo que quero agradecer. Este título é uma conquista de toda a equipa.”

David Vieira, manager da equipa Santag Racing, sublinhou a importância do feito: “Tal como planeámos, o Afonso fez uma corrida cautelosa para chegar ao final e assegurar esta conquista, que é a primeira para tão jovem piloto e que se junta àquilo que temos feito na Santag, de promover, elevar e garantir todas as condições para que os nossos pilotos possam lutar por títulos e por conquistas como esta.”

Preparação para próximos desafios e outros destaques

A Baja TT Sharish serviu também como palco de preparação para outros elementos da Santag Racing. Rui Serpa e Rui Pita, igualmente em Polaris RZR Pro da categoria SSV/T4, aproveitaram a corrida para afinar a sua preparação para o Rali de Marrocos, uma prova de longa duração. “O carro esteve sempre em excelentes condições e acabámos por andar num bom ritmo e divertimo-nos muito, conseguindo um bom resultado na nossa categoria”, referiu Rui Serpa no final.

Mário Ferreira e Miguel Silva, que irão alinhar no Rally Raid Portugal dentro de uma semana, utilizaram a Baja para ganhar ritmo. “Para nós foi uma especial rápida e divertida e um bom teste com o carro que a Santag Racing nos disponibilizou para a prova, o que nos dá alguma preparação para essa corrida dentro de uma semana”, afirmou Mário Ferreira.

Rui Farinha e Mário Silva também participaram, procurando sobretudo “ganhar alguma experiência e testar algumas situações para fazer melhor nas próximas corridas”.

David Vieira mostrou-se satisfeito com o desempenho geral da equipa: “Os nossos pilotos traziam diferentes objetivos e conseguimos chegar ao final com todos os carros, o que nos deixa também satisfeitos, vendo a satisfação dos pilotos com o resultado final da sua prova.”

A conquista do título europeu Júnior por Afonso Oliveira e Fábio Belo demonstra o crescente talento no panorama do todo-o-terreno português e a aposta da Santag Racing no desenvolvimento de jovens pilotos. A presença de várias equipas portuguesas em competições internacionais, como a Taça da Europa FIA de Bajas e o Campeonato Mundial de Rally Raid, evidencia a vitalidade e o potencial do desporto motorizado nacional.