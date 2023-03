Abu-Dhabi Desert Challenge: João Ferreira sofreu para terminar etapa | AutoSport

Uma rotura do diferencial traseiro do X-Raid YXZ 1000R obrigou João Ferreira e Filipe Palmeiro a trabalhos redobrados com o apoio de Annett Fisher. Desta forma o Campeão de Portugal e Europeu de Todo-o-Terreno de 2022 terminou a segunda etapa do Abu-Dhabi Desert Challenge na 11.ª posição entre os inscritos no W2RC.

Depois de um arranque positivo nesta que é a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), o piloto de Leiria acabou por se atrasar de forma irremediável da luta pelo triunfo no evento, devido à rotura do diferencial traseiro da sua viatura no decorrer da etapa de hoje.

“Nesta segunda etapa do Abu-Dhabi Desert Challenge, perto do KM 40, partimos um diferencial traseiro e só nos foi possível continuar fruto de um bom trabalho de equipa, onde a Annett Fischer e a Annie Seel nos cederam o material necessário, permitindo-nos completar a etapa. Atrasamos-nos na geral, mas vamos continuar a lutar por bons resultados até sexta-feira para dar à X-Raid algumas alegrias.

Queríamos naturalmente agradecer às nossas companheiras de equipa pelo esforço que nos permitiu terminar a etapa mas que acabou por limitar a sua participação neste evento, uma vez que retornaram ao Bivouac por ligação”, explicou o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno.

Para estão agendados 266 quilómetros cronometrados, numa especial que começa e termina no bivouac localizado em Qasr Al Sarab, num total de 303 km.