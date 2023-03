Abu-Dhabi Desert Challenge: João Ferreira sobe ao pódio na quarta etapa | AutoSport

João Ferreira conseguiu hoje um bom terceiro lugar na mais longa etapa do Abu-Dhabi Desert Challenge, entre os Protótipos Ligeiros (T3). Depois dos altos e baixos das primeiras 3 etapas, o leiriense conseguiu finalmente colocar o seu ritmo, ascendendo mesmo que um pneu descolado o tenha feito perder algum tempo na especial.

Nesta etapa João Ferreira foi ainda 8.º classificado à Geral, o que comprova o bom momento do português nesta segunda ronda do W2RC: “Estamos muito contentes com a nossa prestação de hoje. Apesar de termos tido um pequeno percalço com um pneu descolado, conseguimos impor um bom ritmo, rodar entre os Top 10 da Geral e subir pela primeira vez nesta prova ao pódio da nossa classe. Estamos no bom caminho e vamos amanhã, na última etapa, fazer um pouco melhor. O Campeonato é longo, com provas grandes e por isso ainda há muitos pontos em disputa”, disse o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno.

Para amanhã, naquela que será a última etapa do Abu-Dhabi Desert Challenge, estão agendados 206 quilómetros cronometrados, numa especial que volta a começar no bivouac localizado em QASR Al Sarab e termina em Abu-Dhabi, num total de 370 km totais. Recorde-se que o W2RC é composto por cinco eventos: Dakar Rally, Abu-Dhabi Desert Challenge que termina a 3 de Março, Sonora Rally (México de 22 a 28 de Abril), Desafio Ruta 40 (Argentina 26 de Agosto a 1 de Setembro) e Rallye du Maroc (Marrocos de 12 a 18 de Outubro).