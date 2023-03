Abu-Dhabi Desert Challenge: João Ferreira azarado na última etapa | AutoSport

João Ferreira terminou o Abu-Dhabi Desert Challenge na 23ª posição da geral, sexto no T3, entre os concorrentes do Mundial de TT (W2RC). O piloto luso acabou por ter algum azar na última etapa, uma vez que, numa altura em que lutava pela vitória na tirada, um percalço acabou por ditar um atraso muito grande: “Terminado o Abu-Dhabi Desert Challenge! Não foi a última etapa que desejávamos quando após uma duna caímos e acabámos por partir um triângulo inferior dianteiro. Fica a aprendizagem e a diversão de uma corrida fantástica onde partilhei momentos muito bons com o Filipe Palmeiro. Deixo um agradecimento especial à X-Raid e Yamaha pelo fantástico trabalho! Em breve novidades sobre o próximo desafio”, disse o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno.

A próxima ronda do W2RC é o Sonora Rally (México de 22 a 28 de Abril), seguindo-se o Desafio Ruta 40 (Argentina 26 de Agosto a 1 de Setembro) e RallyeduMaroc (Marrocos de 12 a 18 de Outubro).