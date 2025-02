Abu Dhabi Desert Challenge: 2 prova do W2RC com 6 equipas portuguesas

Arranca amanhã o Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC), segunda ronda da temporada do Mundial de Todo-o-Terreno, competição que como se sabe, a exemplo do ano passado, também passa por Portugal com o BP Ultimate Rally Raid Portugal, que se realiza de 22-28 setembro.

É significativo o contingente português presente em Abu Dhabi, concorrentes que planeiam disputar o Mundial. João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini JCW Rally 3.0d X-Raid) são os únicos na classe Ultimate, Mário Franco-João Miranda (Yamaha YXZ 1000 R Turbo Prototype), e Pedro Gonçalves-Hugo Magalhães (Yamaha Fenic T3) correm no T3, enquanto Alexandre Pinto-Bernardo Oliveira (Can-Am Maverick XRS Turbo RR), Enrico Gaspari-Fausto Mota (Can-Am Maverick XRS Turbo RR) e José Nogueira-Arcélio Couto (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo RR) correm nos SSV/T4.

A prova realiza-se de 21 a 27 de fevereiro. O itinerário, composto por um prólogo e cinco etapas, levará os concorrentes de Al Ain, que acolherá pela primeira vez o início do rali, e da capital, Abu Dhabi. Serão percorridos 1.189 km de especiais e 1.920 km no total.

96 dos 114 veículos presentes na 34ª edição da clássica dos Emirados vão lutar por pontos no campeonato do mundo: 34 nas classes FIA (18 em Ultimate, 11 em Challenger e 5 em SSV) e 62 nas classes FIM (8 em Rally GP, 47 em Rally 2 e 7 quads).

Al Rajhi, Al Attiyah e Loeb: trio lendário para mais uma luta nas dunas

Poucas semanas depois de ter vencido o Dakar, Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) chega pela primeira vez a uma ronda como líder do campeonato, com 70 pontos. O piloto saudita tem uma ligação especial com o ADDC, onde conquistou a sua primeira vitória no W2RC em 2023. Desde então, conquistou mais três vitórias, emergindo como o principal adversário de Nasser Al Attiyah e do seu Dacia. Uma dobradinha Dakar-ADDC, um feito sem precedentes na classe Ultimate, daria a Al Rajhi um lugar ainda mais especial nos anais da prova e do W2RC como um todo.

Quanto ao tetracampeão do Qatar (2008, 2016, 2021 e 2024), terceiro classificado com 48 pontos, a conquista da quinta vitória aqui faria uma grande mossa na sua diferença de 22 pontos na classificação do campeonato. Enquanto isso, o seu colega de equipa Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders) vai tentar fazer as pazes com o passado, depois de ter saído do Dakar de mãos vazias.

Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), segundo na classificação com 55 pontos, está pronto para descobrir Abu Dhabi. O sul-africano nunca correu fora do seu campeonato nacional e do Dakar.

Nada menos que nove Hilux alinharão ao seu lado no pelotão W2RC! Entre eles estão os pilotos de fábrica Seth Quintero e Lucas Moraes, bem como Eryk Goczał e seu pai Marek, que farão a sua primeira aparição no campeonato na classe Ultimate com a Overdrive Racing. Em 2023, Eryk venceu o Dakar na classe SSV com a tenra idade de 18 anos e 70 dias, tornando-o o piloto mais jovem de sempre a vencer uma ronda do campeonato. O polaco, agora com 20 anos, não será, no entanto, o mais jovem piloto de Hilux. Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing), de 19 anos, tem essa honra. O sul-africano tem sido o mais jovem vencedor de uma etapa do Dakar nesta classe desde janeiro passado.

A Ford M-Sport vai levar dois Raptor para subir acima do Rub’ al Khali, com Mattias Ekström (terceiro no Dakar, à frente de Al Attiyah, mas quarto no campeonato com 44 pontos) e Mitch Guthrie (quinto com 28 pontos) ao volante. A Mini X-raid também apresenta uma dupla dinâmica, com Guillaume de Mévius e João Ferreira.

Tal como no Dakar, a Dacia, a Ford, a Mini e a Toyota estarão todas representadas na 2ª ronda. Em termos de números, a Toyota tem uma clara vantagem, com dez pilotos de Hilux contra os esquadrões de dois carros dos seus três rivais.

Três antigos vencedores do ADDC fazem parte da lista de inscritos da Ultimate: Nasser Al Attiyah, Yazeed Al Rajhi… e Martin Prokop (Orlen Jipocar Team). Tal como Al Rajhi, Prokop tem uma ligação especial com o ADDC. O piloto checo venceu nos Emirados em 2018 e, desde então, assegurou dois vice-campeonatos (2022 e 2023). Com um dececionante nono lugar em Abu Dhabi na época passada, Prokop e a sua pick-up Ford, que apelidou de ‘Shrek’, estão ansiosos por voltar ao seu melhor e aproveitar o seu décimo terceiro lugar (15 pontos) na classificação do campeonato após o Dakar.

Challenger: Cavigliasso lidera

A exemplo da Toyota em Ultimate, a equipa BBR vai para Al Ain com toda a força. Nicolás Cavigliasso, que domina a tabela classificativa com 82 pontos, e Pau Navarro, terceiro com 50, terão a companhia dos seus companheiros de equipa sauditas Yasir Seaidan, quinto com 37, e Dania Akeel, sétima com 26. Khalifa Al Attiyah (QMMF Team), nono na classificação com 24 pontos, poderá ser um adversário formidável para a equipa francesa se seguir o exemplo de Nasser!

SSV: Alexandre Pinto lidera

O líder do campeonato e estreante em destaque, Alexandre Pinto (Old Friends Rally Team, 90 pontos), vai enfrentar os veteranos Enrico Gaspari (TH-Trucks, segundo com 70 pontos), Claude Fournier (MMP, sexto com 28 pontos) e Michele Cinotto (CST Xtreme Plus Polaris Team, sétimo com 27 pontos).

No entanto, a principal ameaça para o jovem piloto português pode vir a ser uma cara nova na classe: o ás local Mansour Al Helei (Liwa Team UAE). Sétimo na geral e melhor classificado na SSV em casa na época passada, Al Helei chegou mesmo a superar Yasir Seaidan, que viria a conquistar o título da SSV em 2024. Isto diz muito sobre o seu domínio das dunas!