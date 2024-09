A X-raid apresentou o novo MINI JCW Rally 3.0i, ou seja… a gasolina!

A X-raid está a abrir um novo capítulo na sua história de mais de vinte anos: o MINI JCW Rally 3.0i é o primeiro carro a gasolina desenvolvido e construído pela X-raid. O novo membro da família fará a sua estreia no Rallye du Maroc.

O motor diesel faz parte do ADN da X-raid desde o primeiro segundo. Com ele, a X-raid assegurou inúmeros títulos e um total de seis vitórias no Rali Dakar. Agora, a X-raid está a aceitar o desafio do “motor a gasolina”, a fim de estar ainda melhor posicionada para o futuro.

O novo motor RS24 a gasolina marca o início de um novo capítulo na história da X-raid. Após o planeamento e os testes iniciais no banco de ensaios, o MINI JCW Rally 3.0i com o novo motor a gasolina completou o seu lançamento no início de junho deste ano. Seguiu-se uma verdadeira maratona de testes.

Nos últimos meses, o MINI JCW Rally 3.0i percorreu milhares de quilómetros de teste. O programa de testes na Europa levou o MINI JCW Rally 3.0i à Alemanha, França, Polónia e Espanha.

A X-raid também expôs o MINI JCW Rally 3.0i ao calor, areia e dunas durante os testes em Marrocos.

Mas isso não é tudo: durante um teste especial numa área de treino militar perto de Trier, teve de provar o seu valor numa travessia aquática. Assim, a X-raid já expôs o MINI JCW Rally 3.0i a elementos extremos, exceto ao fogo. O novo membro da família tem de passar o seu batismo de fogo no Rallye du Maroc.

Sven Quandt, Chefe de Equipa da X-raid: “Durante muitos anos, temos colocado com sucesso o MINI JCW Rally da X-raid com um motor diesel, que tem sido alimentado com o combustível ecológico HVO nos últimos dois anos. Desde que a equipa foi fundada em 2002, temos tido muito sucesso com os motores diesel da BMW e ganhámos o Rali Dakar seis vezes e muitos campeonatos com este conceito. Com o motor turbo a gasolina de alto desempenho, no qual a nossa equipa de desenvolvimento passou os últimos nove meses a trabalhar com a Alpina, estamos a dar um grande passo e a desbravar novos caminhos. Com efeito imediato, os nossos clientes podem escolher entre as duas variantes de motor.

O nosso comprovado e altamente fiável motor diesel continuará a ser proposto juntamente com o motor a gasolina. O Rallye du Maroc será o primeiro teste em condições competitivas para o MINI JCW Rally 3.0i. Depois disso, saberemos qual é a nossa posição”.

Dados técnicos do RS24

Motor de 6 cilindros em linha Combustível: Gasolina Potência: 263 kW Binário: ca. 570 Nm Capacidade: 2.993 ccm Desempenho: Impulso limitado pelo FIA Pboost Max Velocidade máxima: limitada a 170 km/h (de acordo com os regulamentos da FIA)