Armindo Neves é a primeira fatalidade da história da Africa Eco Race | AutoSport

Armindo Neves, piloto português de ralis e TT, morreu ontem na sequência de um acidente, na edição deste ano do Africa Race, onde corria na categoria das motos. A organização da Africa Eco Race remeteu um comunicado sobre o sucedido: Esta quarta-feira, 19 de Outubro de 2022, no km 443 do especial Bousaid-Tagounite da Africa Eco Race, o motociclista N°123 Armindo Carreiras Neves caiu violentamente. Embora rapidamente socorrido e tratado por dois médicos do helicóptero e um médico de um veículo Tango na pista, o motociclista português não pôde ser ressuscitado.

Com 52 anos, este experiente motociclista participou na Africa Eco Race pela primeira vez na sua SWM. Desde 2009, quando a Africa Eco Race foi criada, esta é a primeira vez que um acidente fatal ocorre no evento. Durante o briefing diário, Jean Louis Schlesser, muito afetado pela tragédia, instou os participantes a terem um cuidado extra no resto do rali e pediu-lhes que conduzissem com o Armindo em mente. Toda a equipa da Africa Eco Race remete as suas sinceras condolências à família.

