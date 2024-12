4H TT Fronteira – SSV: Luís Cidade conquista a vitória

Luís Cidade, em CAN-AM MAVERICK R, foi o vencedor das 4h TT da Vila de Fronteira em SSV. O piloto foi sempre dos mais rápidos e liderou grande parte da prova, terminando com uma boa margem para o segundo classificado, lugar onde tivemos golpe de teatro, com Pedro Santinho Mendes (CAN-AM MAVERICK R) a desistir na última volta.

A prova começou com um duelo entre Cidade e Santinho Mendes, com este último a liderar à entrada da segunda hora de prova. No entanto, Luís Cidade subiria ao primeiro lugar pouco depois. O duelo ainda durou algum tempo, mas Cidade foi se superiorizando e chegou ao final da prova com uma liderança confortável, terminando com um ritmo impressionante (melhor volta da corrida na sua penúltima volta).

A surpresa surgiu no final da prova, com Santinho Mendes a ver-se obrigado a desistir na última volta. Iniciou a última volta a pouco mais de um minutos de distância de Luís Cidade, mas não conseguiu ver a bandeira de xadrez. Quem lucrou foi Marco Pereira (CAN-AM MAVERICK X3) a duas voltas do vencedor, com Roberto Borrego (CAN-AM MAVERICK R) a completar o pódio. A fechar o top 5 tivemos a dupla João Dias / Nelson Saramago (BOMBARDIER CAN-AM XRS) e Ricardo Domingues (CAN-AM MAVERICK R).

