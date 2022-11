4 Horas TT SSV Vila de Fronteira: António Maio vive nova experiência | AutoSport

António Maio, Campeão Nacional de Todo-o-Terreno 2022, participou nas 4 Horas de TT da Vila de Fronteira aos comandos de um SSV tendo-se estreado de forma fantástica aos comandos de um SSV na competição organizada pelo Automóvel Clube de Portugal que decorreu este fim-de-semana em Fronteira no Alto Alentejo.

O major da GNR esteve presente nesta prova a convite do seu patrocinador e amigo Gil Sales, da Antártica Piscinas, que lançou o repto a António Maio para viver esta experiência única. O piloto de Borba fez o arranque da corrida e chegou a rolar no Top5 da competição. Um problema com uma correia partida acabou por não lhes permitir alcançar uma posição de topo logo na primeira participação nestas 4 H TT Vila de Fronteira.

“Foi uma experiência que nunca irei esquecer. Era algo que eu queria fazer já há algum tempo e ter esta oportunidade para correr aqui em Fronteira com estas condições foi fantástico. Foi a primeira vez que andei neste carro, que tinha uma preparação muito simples, e tivemos uma primeira parte da corrida muito positiva onde rolámos perto do top 5. Conseguimos terminar a corrida, que era o nosso maior objetivo, e passámos um bom fim-de-semana de uma forma muito divertida. Sem dúvida que fiquei com vontade de repetir a experiência. Agora o meu foco é o Dakar que está quase a começar por isso os meus esforços, neste momento, vão-se concentrar na preparação da corrida” afirmou António Maio.

Para Gil Sales: “foi uma corrida muito engraçada. O António, apesar de vir das duas rodas, tem uma perceção diferente do todo-o-terreno e por isso deu o arranque da corrida. Estávamos bem posicionados e estávamos até animados porque poderíamos ter uma classificação acima das expetativas, mas partimos uma correia e acabámos por não conseguir alcançar essa meta. No entanto, terminámos a prova que era o objetivo principal e acima de tudo divertimo-nos bastante”, referiu.